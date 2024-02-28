Минюст Латвии приравнял голосование на выборах президента РФ к поддержке конфликта на Украине

Минюст Латвии: голосование в посольстве РФ поддерживает конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза и Латвии
МИД Латвии готовит ноту протеста в связи с голосованием в посольствах РФ на выборах президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Голосование на выборах президента РФ в российских посольствах может быть приравнено к поддержке конфликта на Украине. Такое заявление сделала министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере.

«Голосование в посольстве РФ — поддержка боевых действий на Украины», — передает слова Либиня-Эгнере издание Baltija. При этом она признала, что правительство не может запретить российским гражданам голосовать, однако добавила, что латвийский МИД совместно с коллегами из Эстонии готовит ноту протеста. Голосующим следует учесть положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине, подчеркнула министр.

ЦИК России создала 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. Эти участки находятся в 143 иностранных государствах, рассказал член ЦИК Павел Андреев. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Голосование на выборах президента РФ в российских посольствах может быть приравнено к поддержке конфликта на Украине. Такое заявление сделала министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере. «Голосование в посольстве РФ — поддержка боевых действий на Украины», — передает слова Либиня-Эгнере издание Baltija. При этом она признала, что правительство не может запретить российским гражданам голосовать, однако добавила, что латвийский МИД совместно с коллегами из Эстонии готовит ноту протеста. Голосующим следует учесть положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине, подчеркнула министр. ЦИК России создала 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. Эти участки находятся в 143 иностранных государствах, рассказал член ЦИК Павел Андреев. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...