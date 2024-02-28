Политика Выборы Минюст Латвии приравнял голосование на выборах президента РФ к поддержке конфликта на Украине Минюст Латвии: голосование в посольстве РФ поддерживает конфликт на Украине 28 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + МИД Латвии готовит ноту протеста в связи с голосованием в посольствах РФ на выборах президента Фото: Wikimedia/O?egs Anosovs/CC BY-SA 3.0 © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Голосование на выборах президента РФ в российских посольствах может быть приравнено к поддержке конфликта на Украине. Такое заявление сделала министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере. «Голосование в посольстве РФ — поддержка боевых действий на Украины», — передает слова Либиня-Эгнере издание Baltija. При этом она признала, что правительство не может запретить российским гражданам голосовать, однако добавила, что латвийский МИД совместно с коллегами из Эстонии готовит ноту протеста. Голосующим следует учесть положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине, подчеркнула министр. ЦИК России создала 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. Эти участки находятся в 143 иностранных государствах, рассказал член ЦИК Павел Андреев. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Голосование на выборах президента РФ в российских посольствах может быть приравнено к поддержке конфликта на Украине. Такое заявление сделала министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере. «Голосование в посольстве РФ — поддержка боевых действий на Украины», — передает слова Либиня-Эгнере издание Baltija. При этом она признала, что правительство не может запретить российским гражданам голосовать, однако добавила, что латвийский МИД совместно с коллегами из Эстонии готовит ноту протеста. Голосующим следует учесть положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине, подчеркнула министр. ЦИК России создала 276 избирательных участков за пределами страны для грядущих президентских выборов. Эти участки находятся в 143 иностранных государствах, рассказал член ЦИК Павел Андреев. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям