27 февраля 2024

«Сургутнефтегаз» назвал сотрудникам условия получения путевки в санатории на Черном море

Работники «Сургутнефтегаза» должны сделать прививку от кори для отдыха на море
© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
Для получения путевки на море работники «Сургутнефтегаза» должны предъявить справку о наличии прививки от кори Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили от руководства список документов, которые необходимо предоставить для получения путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на черноморском побережье. Работник предприятия поделился с корреспондентом агентства, что в этом году необходимо предоставить справку, подтверждающую иммунитет человека к кори — раньше ее не требовали.

«Выдали перечень документов для оформления путевки на санаторно-курортное лечение в 2024 году. В этом году к обычному пакету документов надо приложить справку, подтверждающую наличие антител к антигенам возбудителя кори: прививочный паспорт, выписку из медкарты или результат анализа крови для выявления антител. Раньше такого условия не было», — сообщил инсайдер URA.RU.

Справки нужно делать на всех членов семьи, которые собираются на отдых. Помимо медицинского свидетельства, в перечне документов — копии паспортов, свидетельств о рождении, ИНН, копия свидетельства о браке для семьи, оригинал справки из учебного заведения — для детей. Работникам, которые имеют льготы, необходимо предоставить удостоверения, подтверждающие звание ветерана труда, многодетной семьи, одинокого родителя или справку об инвалидности. Особый пакет документов нужно собрать неработающей супруге сотрудника «Сургутнефтегаза»: копию трудовой книжки, справку ИФНС и информацию о состоянии счета в Соцфонде РФ.

Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». Пресс-служба отказалась комментировать информацию о списке документов. «Работа идет: собираем заявки от предприятий, формируем планы оздоровления», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU писало, что после долгого перерыва «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черном море. Первые заезды запланированы на март.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили от руководства список документов, которые необходимо предоставить для получения путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на черноморском побережье. Работник предприятия поделился с корреспондентом агентства, что в этом году необходимо предоставить справку, подтверждающую иммунитет человека к кори — раньше ее не требовали. «Выдали перечень документов для оформления путевки на санаторно-курортное лечение в 2024 году. В этом году к обычному пакету документов надо приложить справку, подтверждающую наличие антител к антигенам возбудителя кори: прививочный паспорт, выписку из медкарты или результат анализа крови для выявления антител. Раньше такого условия не было», — сообщил инсайдер URA.RU. Справки нужно делать на всех членов семьи, которые собираются на отдых. Помимо медицинского свидетельства, в перечне документов — копии паспортов, свидетельств о рождении, ИНН, копия свидетельства о браке для семьи, оригинал справки из учебного заведения — для детей. Работникам, которые имеют льготы, необходимо предоставить удостоверения, подтверждающие звание ветерана труда, многодетной семьи, одинокого родителя или справку об инвалидности. Особый пакет документов нужно собрать неработающей супруге сотрудника «Сургутнефтегаза»: копию трудовой книжки, справку ИФНС и информацию о состоянии счета в Соцфонде РФ. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». Пресс-служба отказалась комментировать информацию о списке документов. «Работа идет: собираем заявки от предприятий, формируем планы оздоровления», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что после долгого перерыва «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черном море. Первые заезды запланированы на март.
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© Служба новостей «URA.RU»
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