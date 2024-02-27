«Сургутнефтегаз» назвал сотрудникам условия получения путевки в санатории на Черном море

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили от руководства список документов, которые необходимо предоставить для получения путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на черноморском побережье. Работник предприятия поделился с корреспондентом агентства, что в этом году необходимо предоставить справку, подтверждающую иммунитет человека к кори — раньше ее не требовали.
«Выдали перечень документов для оформления путевки на санаторно-курортное лечение в 2024 году. В этом году к обычному пакету документов надо приложить справку, подтверждающую наличие антител к антигенам возбудителя кори: прививочный паспорт, выписку из медкарты или результат анализа крови для выявления антител. Раньше такого условия не было», — сообщил инсайдер URA.RU.
Справки нужно делать на всех членов семьи, которые собираются на отдых. Помимо медицинского свидетельства, в перечне документов — копии паспортов, свидетельств о рождении, ИНН, копия свидетельства о браке для семьи, оригинал справки из учебного заведения — для детей. Работникам, которые имеют льготы, необходимо предоставить удостоверения, подтверждающие звание ветерана труда, многодетной семьи, одинокого родителя или справку об инвалидности. Особый пакет документов нужно собрать неработающей супруге сотрудника «Сургутнефтегаза»: копию трудовой книжки, справку ИФНС и информацию о состоянии счета в Соцфонде РФ.
Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». Пресс-служба отказалась комментировать информацию о списке документов. «Работа идет: собираем заявки от предприятий, формируем планы оздоровления», — сообщили в компании.
Ранее URA.RU писало, что после долгого перерыва «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черном море. Первые заезды запланированы на март.
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