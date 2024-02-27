«Сургутнефтегаз» назвал сотрудникам условия получения путевки в санатории на Черном море

Работники «Сургутнефтегаза» должны сделать прививку от кори для отдыха на море

28 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Для получения путевки на море работники «Сургутнефтегаза» должны предъявить справку о наличии прививки от кори Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили от руководства список документов, которые необходимо предоставить для получения путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на черноморском побережье. Работник предприятия поделился с корреспондентом агентства, что в этом году необходимо предоставить справку, подтверждающую иммунитет человека к кори — раньше ее не требовали. «Выдали перечень документов для оформления путевки на санаторно-курортное лечение в 2024 году. В этом году к обычному пакету документов надо приложить справку, подтверждающую наличие антител к антигенам возбудителя кори: прививочный паспорт, выписку из медкарты или результат анализа крови для выявления антител. Раньше такого условия не было», — сообщил инсайдер URA.RU. Справки нужно делать на всех членов семьи, которые собираются на отдых. Помимо медицинского свидетельства, в перечне документов — копии паспортов, свидетельств о рождении, ИНН, копия свидетельства о браке для семьи, оригинал справки из учебного заведения — для детей. Работникам, которые имеют льготы, необходимо предоставить удостоверения, подтверждающие звание ветерана труда, многодетной семьи, одинокого родителя или справку об инвалидности. Особый пакет документов нужно собрать неработающей супруге сотрудника «Сургутнефтегаза»: копию трудовой книжки, справку ИФНС и информацию о состоянии счета в Соцфонде РФ. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». Пресс-служба отказалась комментировать информацию о списке документов. «Работа идет: собираем заявки от предприятий, формируем планы оздоровления», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что после долгого перерыва «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черном море. Первые заезды запланированы на март. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили от руководства список документов, которые необходимо предоставить для получения путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на черноморском побережье. Работник предприятия поделился с корреспондентом агентства, что в этом году необходимо предоставить справку, подтверждающую иммунитет человека к кори — раньше ее не требовали. «Выдали перечень документов для оформления путевки на санаторно-курортное лечение в 2024 году. В этом году к обычному пакету документов надо приложить справку, подтверждающую наличие антител к антигенам возбудителя кори: прививочный паспорт, выписку из медкарты или результат анализа крови для выявления антител. Раньше такого условия не было», — сообщил инсайдер URA.RU. Справки нужно делать на всех членов семьи, которые собираются на отдых. Помимо медицинского свидетельства, в перечне документов — копии паспортов, свидетельств о рождении, ИНН, копия свидетельства о браке для семьи, оригинал справки из учебного заведения — для детей. Работникам, которые имеют льготы, необходимо предоставить удостоверения, подтверждающие звание ветерана труда, многодетной семьи, одинокого родителя или справку об инвалидности. Особый пакет документов нужно собрать неработающей супруге сотрудника «Сургутнефтегаза»: копию трудовой книжки, справку ИФНС и информацию о состоянии счета в Соцфонде РФ. Агентство обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». Пресс-служба отказалась комментировать информацию о списке документов. «Работа идет: собираем заявки от предприятий, формируем планы оздоровления», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что после долгого перерыва «Сургутнефтегаз» открыл свои санатории на Черном море. Первые заезды запланированы на март.