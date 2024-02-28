В Тюмени снесут здание школы искусств и построят новое

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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, мусор, экскаватор, снос здания, ковш, кирпичи, строительный
Техзадание на проектирование нового корпуса школы уже утвердили Фото:

В Тюмени на улице Судоремонтной снесут здание школы искусств имени Владимира Знаменского. Об этом сообщили в городской администрации. Техзадание на проектирование нового корпуса школы утвердили.

«Здание, расположенное по Судоремонтная, 2а, признано аварийным и подлежащим сносу. <…> Вопрос о строительстве нового корпуса Школы на земельном участке, где в данный момент располагается здание рассматривается. Техническое задание на проектирование по объекту «Строительство здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» утверждено», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отремонтируют корпус школы №51 на улице Школьной. Ранее родители учеников жаловались на состояние учреждения и предполагали, что его планируют снести.

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В Тюмени на улице Судоремонтной снесут здание школы искусств имени Владимира Знаменского. Об этом сообщили в городской администрации. Техзадание на проектирование нового корпуса школы утвердили. «Здание, расположенное по Судоремонтная, 2а, признано аварийным и подлежащим сносу. <…> Вопрос о строительстве нового корпуса Школы на земельном участке, где в данный момент располагается здание рассматривается. Техническое задание на проектирование по объекту «Строительство здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» утверждено», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отремонтируют корпус школы №51 на улице Школьной. Ранее родители учеников жаловались на состояние учреждения и предполагали, что его планируют снести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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