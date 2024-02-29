Какие регионы РФ первыми почувствуют на себе приход весны

Метеоролог Шувалов: в выходные в части России ожидается до +16 градусов

Первыми весну почувствуют Калининград, Краснодарский край и Крым, отметил Александр Шувалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первыми приход весны в России почувствуют Калининградская область, Краснодарский край и Крым. Там ожидается в выходные (2-3 марта) от +10 до +16 градусов, отметил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Первые дни марта, как бы это ни было необычно, все-таки обрадуют нас не робкими попытками весны утвердиться, а настоящей заявкой на хорошую, светлую, теплую весну. Но произойдет это только на крайнем юге и на крайнем западе Европейской части страны. В Калининградской области в выходные (2-3 марта) ожидаются прекрасные +10,+12 градусов. По этим показателям регион вполне может посоревноваться с Сочи. Правда, там ожидается +11, +13 градусов. А в степных районах Краснодарского края +14,+16. Еще теплее, до +17 градусов, будет в степных районах Крыма. На Черноморском побережье полуострова, из-за близости холодного моря, чуть-чуть прохладнее, до +12, +14 градусов», — рассказал Александр Шувалов.

При этом, подчеркнул метеоролог, весна в этих регионах России будет соответствовать показателям середины марта. «Весна идет, опережая свои климатические сроки. Потому что эти температуры и на юге, и на западе, и в центре Европейской части страны соответствуют скорее середине марта, нежели ее первым датам», — объяснил Шувалов.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» добавил, что в других регионах страны весна пока будет ощущаться только по большому количеству солнечных дней. «В остальных районах РФ весна идет, но скорее в виде весны-света, когда при обилии солнечного света сохраняются ночные морозы. А дневные температуры на солнце чуть-чуть превышают нулевую отметку. Антициклон стоит как вкопанный. Например, еще 5-7 дней на Урале однообразная погода, практически без осадков и небольшие морозы», — подытожил он.