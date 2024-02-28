Bild подтвердил информацию о западном спецназе на Украине

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На Украине находится небольшое количество военных западного спецназа, пишет Bild Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины находятся немногочисленные военные западного спецназа, находящиеся на активной службе. Об этом пишет издание Bild.

«Состоящие на действительной службе военные на Украине действительно есть, но их число невелико», — говорится в материале издания. Там добавили, что военные специалисты помогают с настройкой программного обеспечения для западного высокотехнологичного оружия. В то же время, вероятность проведения полноценной операции западных войск на Украине оценивается как низкая, заключили в материале.

Согласно The Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон призывает отправить войска НАТО на Украину, чтобы легализовать уже присутствующие там силы спецназа. Такое заявление сделал высокопоставленный европейский чиновник из сферы обороны.

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На территории Украины находятся немногочисленные военные западного спецназа, находящиеся на активной службе. Об этом пишет издание Bild. «Состоящие на действительной службе военные на Украине действительно есть, но их число невелико», — говорится в материале издания. Там добавили, что военные специалисты помогают с настройкой программного обеспечения для западного высокотехнологичного оружия. В то же время, вероятность проведения полноценной операции западных войск на Украине оценивается как низкая, заключили в материале. Согласно The Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон призывает отправить войска НАТО на Украину, чтобы легализовать уже присутствующие там силы спецназа. Такое заявление сделал высокопоставленный европейский чиновник из сферы обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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