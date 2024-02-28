Губернатор Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени

В тюменских строящихся микрорайонах появятся новые детские сады
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, художественный класс, урок изо
Больше мест создадут для детей ясельного возраста Фото:

В Тюменской области за пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что больше мест создадут для детей ясельного возраста.

«В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом», — написал глава региона.

Ранее URA.RU писало, что новый детский сад возведут в ЖК «Айвазовский». Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы.

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В Тюменской области за пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что больше мест создадут для детей ясельного возраста. «В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом», — написал глава региона. Ранее URA.RU писало, что новый детский сад возведут в ЖК «Айвазовский». Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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