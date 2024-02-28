Губернатор Моор пообещал новый детский сад в каждом строящемся районе Тюмени

В тюменских строящихся микрорайонах появятся новые детские сады

Больше мест создадут для детей ясельного возраста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области за пять лет планируют построить 12 детских садов в развивающихся микрорайонах. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что больше мест создадут для детей ясельного возраста.

«В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом», — написал глава региона.

Ранее URA.RU писало, что новый детский сад возведут в ЖК «Айвазовский». Средства на строительно-монтажные работы предусмотрены на 2026—2027 годы.