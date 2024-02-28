Сколько новых автобусов появилось в Кургане за год транспортной реформы

Курганские перевозчики за год транспортной реформы обновили 105 автобусов

Почти четыре десятка новых автобусов большого класса работают в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганских дорогах работают 105 новых пассажирских автобусов, которые произведены разными заводами-изготовителями и различаются классами по вместимости. Подробнее о различиях транспорта URA.RU рассказала администрация Кургана.

«На сегодняшний день курганскими перевозчиками при поддержке правительства Курганской области обновлено и выведено на маршруты 105 новых автобусов, из них: 37 автобусов КАВЗ-4270, 40 автобусов СИМАЗ, 15 автобусов YUTONG ZK, 13 автобусов иных марок», — рассказали в администрации города. По информации администрации, КАВЗы были закуплены большого класса, а автобусы СИМАЗ — среднего. Автобусы Yutong разделились на два класса: два транспортных средства были поставлены большого класса, а 13 среднего класса.

Также в мэрии отметили, что автобусы были куплены перевозчиками с помощью субсидий, выделенных из бюджета Курганской области. Всего, как сообщили в мэрии, было затрачено почти 400 миллионов рублей в качестве субсидий.

Ранее URA.RU писало, что курганцам для межмуниципальных поездок власти закупили 23 автобуса. Новый транспорт выйдет на маршруты в сторону городов городов Далматово, Шадринска, Каргаполье и других.

Больше сотни автобусов было куплено перевозчиками с помощью субсидий URA.RU

Из 105 автобусов в Кургане 37 штук были произведены курганским заводом URA.RU