Сколько новых автобусов появилось в Кургане за год транспортной реформы

На курганских дорогах работают 105 новых пассажирских автобусов, которые произведены разными заводами-изготовителями и различаются классами по вместимости. Подробнее о различиях транспорта URA.RU рассказала администрация Кургана.
«На сегодняшний день курганскими перевозчиками при поддержке правительства Курганской области обновлено и выведено на маршруты 105 новых автобусов, из них: 37 автобусов КАВЗ-4270, 40 автобусов СИМАЗ, 15 автобусов YUTONG ZK, 13 автобусов иных марок», — рассказали в администрации города. По информации администрации, КАВЗы были закуплены большого класса, а автобусы СИМАЗ — среднего. Автобусы Yutong разделились на два класса: два транспортных средства были поставлены большого класса, а 13 среднего класса.
Также в мэрии отметили, что автобусы были куплены перевозчиками с помощью субсидий, выделенных из бюджета Курганской области. Всего, как сообщили в мэрии, было затрачено почти 400 миллионов рублей в качестве субсидий.
Ранее URA.RU писало, что курганцам для межмуниципальных поездок власти закупили 23 автобуса. Новый транспорт выйдет на маршруты в сторону городов городов Далматово, Шадринска, Каргаполье и других.
Больше сотни автобусов было куплено перевозчиками с помощью субсидий
URA.RU
Из 105 автобусов в Кургане 37 штук были произведены курганским заводом
URA.RU
Среди нового транспорта автобусы большого и среднего класса
На курганских дорогах работают 105 новых пассажирских автобусов, которые произведены разными заводами-изготовителями и различаются классами по вместимости. Подробнее о различиях транспорта URA.RU рассказала администрация Кургана. «На сегодняшний день курганскими перевозчиками при поддержке правительства Курганской области обновлено и выведено на маршруты 105 новых автобусов, из них: 37 автобусов КАВЗ-4270, 40 автобусов СИМАЗ, 15 автобусов YUTONG ZK, 13 автобусов иных марок», — рассказали в администрации города. По информации администрации, КАВЗы были закуплены большого класса, а автобусы СИМАЗ — среднего. Автобусы Yutong разделились на два класса: два транспортных средства были поставлены большого класса, а 13 среднего класса. Также в мэрии отметили, что автобусы были куплены перевозчиками с помощью субсидий, выделенных из бюджета Курганской области. Всего, как сообщили в мэрии, было затрачено почти 400 миллионов рублей в качестве субсидий. Ранее URA.RU писало, что курганцам для межмуниципальных поездок власти закупили 23 автобуса. Новый транспорт выйдет на маршруты в сторону городов городов Далматово, Шадринска, Каргаполье и других.