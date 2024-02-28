ФАС занесла в черный список фирму, ведущую подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург

Строительство проекта дороги из ХМАО в Екатеринбург под угрозой из-за подрядчика

Строительство дороги из ХМАО в Екатеринбург затягивается из-за недобросовестного подрядчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Стройуслуга», которая выполняла работу по исследованию территории для строительства новой дороги из ХМАО в Екатеринбург, в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик властей ХМАО нарушил сроки выполнения контракта.

«По данным ФАС ООО „Стройуслуга“ является нарушителем условий закупки после признания победителем торга. Организация находится в реестре недобросовестных поставщиков до 12.02.26. Причина для внесения в РНП — расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта», — указано на сайте госзакупок.

Летом Управление автомобильных дорог Югры заключило контракт с компанией «Стройуслуга» на выполнение работ по инженерным изысканиям перед подготовкой проекта автодороги из поселка Куминский Кондинского района до границы со Свердловской областью. Стоимость работ составила почти 19 млн рублей. Подрядчик должен был завершить исследования до 5 декабря, но не выполнил свои обязательства.

Агентство направило запросы в Департамент дорожного хозяйства ХМАО и в ООО «Стройуслуга», чтобы выяснить подробности. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Управление автомобильных дорог ХМАО подало в суд на компанию «Стройуслуга», которая занималась инженерными исследованиями для строительства новой дороги в Екатеринбург. Общая сумма исковых требований составила почти два миллиона рублей.