В челябинской Росгвардии объяснили прошедшие обыски

Прошедшие обыски в управлении Росгвардии по Челябинской области связаны с проверочными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально ведомства.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий. До их завершения комментарии преждевременны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области».
Обыски проводили военные следователи в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но выемка документов или задержания не проводились. Предварительно, причиной следственных действий стало должностное преступление, совершенное в прошлом. Отношения к бывшему начальнику ведомства Александру Ясинскому и сменившему его на посту руководителя Олегу Охрименко они отношения не имеют.
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