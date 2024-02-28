В челябинской Росгвардии объяснили прошедшие обыски

Челябинская Росгвардия: обыски в ведомстве связаны с проверочными мероприятиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
В челябинском управлении Росгвардии проводится комплекс проверочных мероприятий Фото:

Прошедшие обыски в управлении Росгвардии по Челябинской области связаны с проверочными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально ведомства.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий. До их завершения комментарии преждевременны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области».

Обыски проводили военные следователи в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но выемка документов или задержания не проводились. Предварительно, причиной следственных действий стало должностное преступление, совершенное в прошлом. Отношения к бывшему начальнику ведомства Александру Ясинскому и сменившему его на посту руководителя Олегу Охрименко они отношения не имеют.

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Прошедшие обыски в управлении Росгвардии по Челябинской области связаны с проверочными мероприятиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионально ведомства. «Проводится комплекс проверочных мероприятий. До их завершения комментарии преждевременны», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области». Обыски проводили военные следователи в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Но выемка документов или задержания не проводились. Предварительно, причиной следственных действий стало должностное преступление, совершенное в прошлом. Отношения к бывшему начальнику ведомства Александру Ясинскому и сменившему его на посту руководителя Олегу Охрименко они отношения не имеют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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