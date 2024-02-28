Власти ЯНАО ждут приезда главы НОВАТЭК Михельсона

28 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Леонид Михельсон прибудет в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон прибудет в город Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. В компании губернатора Дмитрия Артюхова Михельсон отметит 30-летний юбилей «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза». «Вместе с губернатором Артюховым Михельсон заложит капсулу времени с посланием для потомков. Кроме того, московская делегация останется в Тарко-Сале на торжества по случаю Дня оленевода. Таким образом, Михельсон станет еще одной именитой персоной на большом празднике», — рассказал источник. Ранее URA.RU стало известно, что День оленевода в Тарко-Сале совпадает с датой выездного заседания депутатов тюменского и ямальского парламентов, с возможным участием экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать. Агентство направило запрос на подтверждение информации в пресс-службу Пуровского района. Представители администрации района подтвердили, что информация достоверна.

Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон прибудет в город Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. В компании губернатора Дмитрия Артюхова Михельсон отметит 30-летний юбилей «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза». «Вместе с губернатором Артюховым Михельсон заложит капсулу времени с посланием для потомков. Кроме того, московская делегация останется в Тарко-Сале на торжества по случаю Дня оленевода. Таким образом, Михельсон станет еще одной именитой персоной на большом празднике», — рассказал источник. Ранее URA.RU стало известно, что День оленевода в Тарко-Сале совпадает с датой выездного заседания депутатов тюменского и ямальского парламентов, с возможным участием экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать. Агентство направило запрос на подтверждение информации в пресс-службу Пуровского района. Представители администрации района подтвердили, что информация достоверна.