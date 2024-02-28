Власти ЯНАО ждут приезда главы НОВАТЭК Михельсона

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, михельсон леонид
Леонид Михельсон прибудет в ЯНАО Фото:

Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон прибудет в город Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. В компании губернатора Дмитрия Артюхова Михельсон отметит 30-летний юбилей «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза».

«Вместе с губернатором Артюховым Михельсон заложит капсулу времени с посланием для потомков. Кроме того, московская делегация останется в Тарко-Сале на торжества по случаю Дня оленевода. Таким образом, Михельсон станет еще одной именитой персоной на большом празднике», — рассказал источник.

Ранее URA.RU стало известно, что День оленевода в Тарко-Сале совпадает с датой выездного заседания депутатов тюменского и ямальского парламентов, с возможным участием экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать.

Агентство направило запрос на подтверждение информации в пресс-службу Пуровского района. Представители администрации района подтвердили, что информация достоверна.

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Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон прибудет в город Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. В компании губернатора Дмитрия Артюхова Михельсон отметит 30-летний юбилей «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза». «Вместе с губернатором Артюховым Михельсон заложит капсулу времени с посланием для потомков. Кроме того, московская делегация останется в Тарко-Сале на торжества по случаю Дня оленевода. Таким образом, Михельсон станет еще одной именитой персоной на большом празднике», — рассказал источник. Ранее URA.RU стало известно, что День оленевода в Тарко-Сале совпадает с датой выездного заседания депутатов тюменского и ямальского парламентов, с возможным участием экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Особую известность таркосалинский праздник получил после того, как приглашение на него получил Владимир Путин — президент пообещал, что постарается приехать. Агентство направило запрос на подтверждение информации в пресс-службу Пуровского района. Представители администрации района подтвердили, что информация достоверна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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