Чиновники ЯНАО морально готовятся к возможному визиту Путина

В ЯНАО не исключили, что Путин примет приглашение оленевода из ЯНАО Пяка

24 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Президента пригласил в гости оленевод из ЯНАО Енкся Пяк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ямальские чиновники не исключают, что президент России Владимир Путин может посетить регион. О вероятности такого развития событий рассказали URA.RU источники во властных структурах после того, как глава семьи оленеводов из ЯНАО Енкся Пяк пригласил главу государства в гости. «Путин сказал, что постарается приехать. Поэтому, хоть никаких указаний и не поступало, надо быть готовыми к такому развитию событий», — рассказали собеседники URA.RU во властных структурах. По словам источников, визит Путина после подобных приглашений не исключается, так как подобные прецеденты уже были. Между тем, семья оленеводов, удостоившаяся встречи с главой государства, уже оказалась под пристальным вниманием властей. Так, глава Пуровского района Антон Колодин объявил о намерении встретиться со ставшей знаменитой семьей: «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал политик в своем telegram-канале. Планирует ли губернатор Артюхов встретиться с семьей Пяк, пока не ясно. В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU сообщили: «Встреча с семьей возможна, этот момент еще уточняется». Ранее сообщалось, что семья Пяк приняла участие в открытии Года семьи в Москве. Глава семейства Енкся Пяк поблагодарил Путина за сохранение ямальской тундры и пригласил покататься на оленях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямальские чиновники не исключают, что президент России Владимир Путин может посетить регион. О вероятности такого развития событий рассказали URA.RU источники во властных структурах после того, как глава семьи оленеводов из ЯНАО Енкся Пяк пригласил главу государства в гости. «Путин сказал, что постарается приехать. Поэтому, хоть никаких указаний и не поступало, надо быть готовыми к такому развитию событий», — рассказали собеседники URA.RU во властных структурах. По словам источников, визит Путина после подобных приглашений не исключается, так как подобные прецеденты уже были. Между тем, семья оленеводов, удостоившаяся встречи с главой государства, уже оказалась под пристальным вниманием властей. Так, глава Пуровского района Антон Колодин объявил о намерении встретиться со ставшей знаменитой семьей: «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал политик в своем telegram-канале. Планирует ли губернатор Артюхов встретиться с семьей Пяк, пока не ясно. В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU сообщили: «Встреча с семьей возможна, этот момент еще уточняется». Ранее сообщалось, что семья Пяк приняла участие в открытии Года семьи в Москве. Глава семейства Енкся Пяк поблагодарил Путина за сохранение ямальской тундры и пригласил покататься на оленях.