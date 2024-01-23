23 января 2024

Чиновники ЯНАО морально готовятся к возможному визиту Путина

В ЯНАО не исключили, что Путин примет приглашение оленевода из ЯНАО Пяка
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Президента пригласил в гости оленевод из ЯНАО Енкся Пяк Фото:

Ямальские чиновники не исключают, что президент России Владимир Путин может посетить регион. О вероятности такого развития событий рассказали URA.RU источники во властных структурах после того, как глава семьи оленеводов из ЯНАО Енкся Пяк пригласил главу государства в гости.

«Путин сказал, что постарается приехать. Поэтому, хоть никаких указаний и не поступало, надо быть готовыми к такому развитию событий», — рассказали собеседники URA.RU во властных структурах. По словам источников, визит Путина после подобных приглашений не исключается, так как подобные прецеденты уже были.

Между тем, семья оленеводов, удостоившаяся встречи с главой государства, уже оказалась под пристальным вниманием властей. Так, глава Пуровского района Антон Колодин объявил о намерении встретиться со ставшей знаменитой семьей: «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал политик в своем telegram-канале.

Планирует ли губернатор Артюхов встретиться с семьей Пяк, пока не ясно. В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU сообщили: «Встреча с семьей возможна, этот момент еще уточняется».

Ранее сообщалось, что семья Пяк приняла участие в открытии Года семьи в Москве. Глава семейства Енкся Пяк поблагодарил Путина за сохранение ямальской тундры и пригласил покататься на оленях.

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Ямальские чиновники не исключают, что президент России Владимир Путин может посетить регион. О вероятности такого развития событий рассказали URA.RU источники во властных структурах после того, как глава семьи оленеводов из ЯНАО Енкся Пяк пригласил главу государства в гости. «Путин сказал, что постарается приехать. Поэтому, хоть никаких указаний и не поступало, надо быть готовыми к такому развитию событий», — рассказали собеседники URA.RU во властных структурах. По словам источников, визит Путина после подобных приглашений не исключается, так как подобные прецеденты уже были. Между тем, семья оленеводов, удостоившаяся встречи с главой государства, уже оказалась под пристальным вниманием властей. Так, глава Пуровского района Антон Колодин объявил о намерении встретиться со ставшей знаменитой семьей: «Обязательно встречусь с главой семейства, супругой и детьми, поговорим о секретах семейного счастья», — написал политик в своем telegram-канале. Планирует ли губернатор Артюхов встретиться с семьей Пяк, пока не ясно. В пресс-службе губернатора на вопрос URA.RU сообщили: «Встреча с семьей возможна, этот момент еще уточняется». Ранее сообщалось, что семья Пяк приняла участие в открытии Года семьи в Москве. Глава семейства Енкся Пяк поблагодарил Путина за сохранение ямальской тундры и пригласил покататься на оленях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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