«Сургутнефтегаз» заявил о приросте запасов нефти и газа

Прирост запасов «Сургутнефтегаза» за 2023 год превысил годовую добычу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Объем запасов нефти и газа, которые «Сургутнефтегаз» обнаружил в ходе геологоразведочных работ в 2023 году, превысил годовую добычу компании за это период. Об этом сообщил заместитель главного геолога — начальник геологического управления компании Игорь Черяков на конференции им. Е. Г. Коваленко «Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС», которая проходит в Москве.

«„Сургутнефтегаз“ на протяжении многих лет обеспечивает восполняемость запасов, тем самым поддерживая ресурсную базу компании на стабильно высоком уровне и в полном объеме компенсируя ежегодную добычу нефти. Прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу, вся отчетность на этот счет предоставлена», — приводит «Интерфакс» слова Черякова в своей публикации.

Отчеты компании по подсчету и пересчету запасов нефти и газа на 32 месторождениях «Сургутнефтегаза» приняты Госкомиссией по запасам РФ. На конференции Черяков отметил, что в настоящее время геологоразведка требует дополнительных инвестиций из-за удаленности месторождений, большей площади исследуемых участков, глубины залегания пластов.

Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Документы соответствуют требованиям постановления правительства РФ и приказа Ростехнадзора.