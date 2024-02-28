«Сургутнефтегаз» заявил о приросте запасов нефти и газа

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Прирост запасов «Сургутнефтегаза» за 2023 год превысил годовую добычу Фото:

Объем запасов нефти и газа, которые «Сургутнефтегаз» обнаружил в ходе геологоразведочных работ в 2023 году, превысил годовую добычу компании за это период. Об этом сообщил заместитель главного геолога — начальник геологического управления компании Игорь Черяков на конференции им. Е. Г. Коваленко «Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС», которая проходит в Москве.

«„Сургутнефтегаз“ на протяжении многих лет обеспечивает восполняемость запасов, тем самым поддерживая ресурсную базу компании на стабильно высоком уровне и в полном объеме компенсируя ежегодную добычу нефти. Прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу, вся отчетность на этот счет предоставлена», — приводит «Интерфакс» слова Черякова в своей публикации.

Отчеты компании по подсчету и пересчету запасов нефти и газа на 32 месторождениях «Сургутнефтегаза» приняты Госкомиссией по запасам РФ. На конференции Черяков отметил, что в настоящее время геологоразведка требует дополнительных инвестиций из-за удаленности месторождений, большей площади исследуемых участков, глубины залегания пластов.

Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Документы соответствуют требованиям постановления правительства РФ и приказа Ростехнадзора.

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Объем запасов нефти и газа, которые «Сургутнефтегаз» обнаружил в ходе геологоразведочных работ в 2023 году, превысил годовую добычу компании за это период. Об этом сообщил заместитель главного геолога — начальник геологического управления компании Игорь Черяков на конференции им. Е. Г. Коваленко «Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС», которая проходит в Москве. «„Сургутнефтегаз“ на протяжении многих лет обеспечивает восполняемость запасов, тем самым поддерживая ресурсную базу компании на стабильно высоком уровне и в полном объеме компенсируя ежегодную добычу нефти. Прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу, вся отчетность на этот счет предоставлена», — приводит «Интерфакс» слова Черякова в своей публикации. Отчеты компании по подсчету и пересчету запасов нефти и газа на 32 месторождениях «Сургутнефтегаза» приняты Госкомиссией по запасам РФ. На конференции Черяков отметил, что в настоящее время геологоразведка требует дополнительных инвестиций из-за удаленности месторождений, большей площади исследуемых участков, глубины залегания пластов. Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Документы соответствуют требованиям постановления правительства РФ и приказа Ростехнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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