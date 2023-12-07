07 декабря 2023

Ростехнадзор одобрил планы по разработке 71 месторождения «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Планы по разработке месторождений «Сургутнефтегаза» соответствуют законодательству Фото:

Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сотрудники Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрели планы развития горных работ на 2024 год по 71 месторождению углеводородного сырья ПАО „Сургутнефтегаз“. Установлено соответствие предоставленных планов требованиям постановления Правительства РФ и приказа Ростехнадзора», — сообщил Ростехнадзор.

Планы по развитию месторождений составляются на один год. Они включают схемы лицензионных участков, список операций по добыче нефти и газа, которые нефтяники собираются провести на добывающих объектах, а также дополнительные мероприятия, которые обеспечат безопасное пользование недрами. Для каждого месторождения оформляют отдельный документ.

Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников нефтесервисных компаний. Несколько топ-менеджеров не прошли экзамен на профпригодность.

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Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сотрудники Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрели планы развития горных работ на 2024 год по 71 месторождению углеводородного сырья ПАО „Сургутнефтегаз“. Установлено соответствие предоставленных планов требованиям постановления Правительства РФ и приказа Ростехнадзора», — сообщил Ростехнадзор. Планы по развитию месторождений составляются на один год. Они включают схемы лицензионных участков, список операций по добыче нефти и газа, которые нефтяники собираются провести на добывающих объектах, а также дополнительные мероприятия, которые обеспечат безопасное пользование недрами. Для каждого месторождения оформляют отдельный документ. Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников нефтесервисных компаний. Несколько топ-менеджеров не прошли экзамен на профпригодность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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