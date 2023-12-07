Ростехнадзор одобрил планы по разработке 71 месторождения «Сургутнефтегаза»

Ростехнадзор проверил и утвердил планы «Сургутнефтегаза» по разработке 71 нефтегазового месторождения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Сотрудники Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) рассмотрели планы развития горных работ на 2024 год по 71 месторождению углеводородного сырья ПАО „Сургутнефтегаз“. Установлено соответствие предоставленных планов требованиям постановления Правительства РФ и приказа Ростехнадзора», — сообщил Ростехнадзор.
Планы по развитию месторождений составляются на один год. Они включают схемы лицензионных участков, список операций по добыче нефти и газа, которые нефтяники собираются провести на добывающих объектах, а также дополнительные мероприятия, которые обеспечат безопасное пользование недрами. Для каждого месторождения оформляют отдельный документ.
Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников нефтесервисных компаний. Несколько топ-менеджеров не прошли экзамен на профпригодность.
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