Роскосмос выставил на продажу 40 непрофильных челябинских активов. Скрин

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
Роскосмос продаст недвижимость в Челябинской области Фото:

Роскосмос 28 февраля выставил на продажу в Челябинской области 40 непрофильных активов. Как следует из опубликованного объявления, недвижимость располагается в Челябинске, Миассе, Златоусте и Усть-Катаве.

«Роскосмос подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Нежилое помещение (гостиница) АО „УКВЗ“ в Челябинске на улице Молодогвардейцев, 41-а площадью 288,7 квадратных метров. Начальная минимальная стоимость в стадии определения», — значится в объявлении.

В Златоусте можно приобрести здания трех производственных комплексов «Златмаша», 10 земельных участков в районе Веселой горки. В Миассе на торги выставлены 18 помещений бывшего химзавода «Златмаша». Также в списке имеются дворец культуры «Прометей», лабораторно-ученый корпус ГРЦ Макеева и два нежилых помещения. В Усть-Катаве предлагаются активы УКВЗ: комбинат общественного питания, автостоянка, склады и офисы — всего четыре объекта.

Ряду активов присвоен статус «Передан в аренду». Например, такие имеются в Миассе. Другой блок собственности будет выставлен на торговую площадку. Стоимость указана не для всех объектов, для некоторых данные уточняются. Некоторая недвижимость продается на протяжении нескольких лет, но безуспешно.

В Роскосмосе заявили, что средства от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году в РФ за счет реализации более 150 объектов запланировали выручить более 11,4 млрд рублей.

Некоторые активы безуспешно продаются несколько лет подряд
Некоторые активы безуспешно продаются несколько лет подряд
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Роскосмос 28 февраля выставил на продажу в Челябинской области 40 непрофильных активов. Как следует из опубликованного объявления, недвижимость располагается в Челябинске, Миассе, Златоусте и Усть-Катаве. «Роскосмос подготовил план продажи непрофильных активов предприятий отрасли на 2024 год. Нежилое помещение (гостиница) АО „УКВЗ“ в Челябинске на улице Молодогвардейцев, 41-а площадью 288,7 квадратных метров. Начальная минимальная стоимость в стадии определения», — значится в объявлении. В Златоусте можно приобрести здания трех производственных комплексов «Златмаша», 10 земельных участков в районе Веселой горки. В Миассе на торги выставлены 18 помещений бывшего химзавода «Златмаша». Также в списке имеются дворец культуры «Прометей», лабораторно-ученый корпус ГРЦ Макеева и два нежилых помещения. В Усть-Катаве предлагаются активы УКВЗ: комбинат общественного питания, автостоянка, склады и офисы — всего четыре объекта. Ряду активов присвоен статус «Передан в аренду». Например, такие имеются в Миассе. Другой блок собственности будет выставлен на торговую площадку. Стоимость указана не для всех объектов, для некоторых данные уточняются. Некоторая недвижимость продается на протяжении нескольких лет, но безуспешно. В Роскосмосе заявили, что средства от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В 2024 году в РФ за счет реализации более 150 объектов запланировали выручить более 11,4 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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