Путин утвердил задачи научно-технологического развития России на 10 лет

28 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. В документе определяются цели, задачи и приоритеты научно-технического развития страны, а также устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В целях комплексного решения стратегических задач развития фундаментальных и поисковых научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, обеспечения создания наукоемких технологических решений, значимых для социально-экономического развития Российской Федерации, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года», — говорится в документе. Согласно документу, в ближайшие 10 лет приоритетами научно-технического развития России станут те направления, которые позволят получить значимые научные и научно-технические результаты, создавать наукоемкие технологии. В рамках реализации Стратегии планируется перестройка системы управления в области науки, технологий и технологического предпринимательства в условиях санкций. Среди планов также: переход к новой системе подготовки квалифицированных кадров для наукоемких секторов экономики, ускоренная разработка импортонезависимых технологий, освоение и локализация зарубежных технологий для устойчивого развития здравоохранения, культуры, образования и других сфер. Правительству России поручено предусматривать средства для проведения прикладных научных исследований и других действий в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Финансовое обеспечение Стратегии будет проводиться за счет бюджетов и внебюджетных источников поэтапным увеличением общих затрат на научные исследования и разработки. Также финансирование должно быть доведено не менее, чем до 2% от ВВП, включая пропорциональный рост частных инвестиций. Их уровень к 2035 году должен быть не ниже государственных, указано в тексте документа. Контроль за реализацией Стратегии поручен попечительскому совету научного фонда. Начиная с 2025 года, он должен предоставлять главе государства ежегодные доклады о ходе реализации проекта. Согласно указу, Стратегия утверждена на период до 2030 года. Сам документ состоит из 27 страниц. В него включено девяти разделов и 63 пунктов. Указ вступает в силу со дня его подписания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. В документе определяются цели, задачи и приоритеты научно-технического развития страны, а также устанавливаются направления государственной политики в этой области и меры по их реализации. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В целях комплексного решения стратегических задач развития фундаментальных и поисковых научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, обеспечения создания наукоемких технологических решений, значимых для социально-экономического развития Российской Федерации, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года», — говорится в документе. Согласно документу, в ближайшие 10 лет приоритетами научно-технического развития России станут те направления, которые позволят получить значимые научные и научно-технические результаты, создавать наукоемкие технологии. В рамках реализации Стратегии планируется перестройка системы управления в области науки, технологий и технологического предпринимательства в условиях санкций. Среди планов также: переход к новой системе подготовки квалифицированных кадров для наукоемких секторов экономики, ускоренная разработка импортонезависимых технологий, освоение и локализация зарубежных технологий для устойчивого развития здравоохранения, культуры, образования и других сфер. Правительству России поручено предусматривать средства для проведения прикладных научных исследований и других действий в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Финансовое обеспечение Стратегии будет проводиться за счет бюджетов и внебюджетных источников поэтапным увеличением общих затрат на научные исследования и разработки. Также финансирование должно быть доведено не менее, чем до 2% от ВВП, включая пропорциональный рост частных инвестиций. Их уровень к 2035 году должен быть не ниже государственных, указано в тексте документа. Контроль за реализацией Стратегии поручен попечительскому совету научного фонда. Начиная с 2025 года, он должен предоставлять главе государства ежегодные доклады о ходе реализации проекта. Согласно указу, Стратегия утверждена на период до 2030 года. Сам документ состоит из 27 страниц. В него включено девяти разделов и 63 пунктов. Указ вступает в силу со дня его подписания.