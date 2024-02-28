Происшествия Криминал На «Ленфильме» нашли временную замену объявленному в розыск директору Щербакову 28 февраля 2024 в 20:23 Размер текста - 17 + Занимавший с 2020 года пост главы студии Федор Щербаков ранее был объявлен в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» стал Эдуард Суворов. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. Занимавшего с 2020 года пост главы учреждения Федора Щербакова ранее объявили в розыск. «Общим собранием акционеров акционерного общества „Киностудия Ленфильм“ врио генерального директора АО „Ленфильм“ с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич», — сообщили в «Ленфильме» агентству ТАСС. Ранее Эдуард Суворов несколько месяцев занимал пост помощника генерального директора киностудии. О том, что гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск, стало известно на прошлой неделе. Связано это, по словам источника ТАСС, с делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. В конце прошлого года, по версии источников URA.RU, Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это случилось после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова. По информации ТАСС , следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» стал Эдуард Суворов. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. Занимавшего с 2020 года пост главы учреждения Федора Щербакова ранее объявили в розыск. «Общим собранием акционеров акционерного общества „Киностудия Ленфильм“ врио генерального директора АО „Ленфильм“ с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич», — сообщили в «Ленфильме» агентству ТАСС. Ранее Эдуард Суворов несколько месяцев занимал пост помощника генерального директора киностудии. О том, что гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск, стало известно на прошлой неделе. Связано это, по словам источника ТАСС, с делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. В конце прошлого года, по версии источников URA.RU, Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это случилось после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям