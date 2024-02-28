На «Ленфильме» нашли временную замену объявленному в розыск директору Щербакову

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Занимавший с 2020 года пост главы студии Федор Щербаков ранее был объявлен в розыск Фото:

Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» стал Эдуард Суворов. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. Занимавшего с 2020 года пост главы учреждения Федора Щербакова ранее объявили в розыск.

«Общим собранием акционеров акционерного общества „Киностудия Ленфильм“ врио генерального директора АО „Ленфильм“ с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич», — сообщили в «Ленфильме» агентству ТАСС. Ранее Эдуард Суворов несколько месяцев занимал пост помощника генерального директора киностудии.

О том, что гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск, стало известно на прошлой неделе. Связано это, по словам источника ТАСС, с делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. В конце прошлого года, по версии источников URA.RU, Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это случилось после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня».

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Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» стал Эдуард Суворов. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. Занимавшего с 2020 года пост главы учреждения Федора Щербакова ранее объявили в розыск. «Общим собранием акционеров акционерного общества „Киностудия Ленфильм“ врио генерального директора АО „Ленфильм“ с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич», — сообщили в «Ленфильме» агентству ТАСС. Ранее Эдуард Суворов несколько месяцев занимал пост помощника генерального директора киностудии. О том, что гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск, стало известно на прошлой неделе. Связано это, по словам источника ТАСС, с делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. В конце прошлого года, по версии источников URA.RU, Федор Щербаков покинул Россию из-за возможного уголовного преследования. Это случилось после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова. По информации ТАСС, следствие предполагает, что Сафонов требовал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовать компромат в telegram-канале «Небрехня».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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