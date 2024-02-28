В Пермский госуниверситет экстренно приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь

28 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, проверка проходит в пятом корпусе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вечером 28 февраля территория Пермского госуниверситета оказалась оцеплена силовиками и сотрудниками Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Около 10 машин. Это Росгвардия в полном обмундировании, полиция, ДПС, скорая помощь», — рассказали они. В пресс-службе пермского минтербеза сообщили, что причиной стала бесхозная сумка. «28 февраля 2024 года на номера оперативных служб Пермского края поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в одном из корпусов ПГНИУ. Правоохранительными органами проводится проверка», — отметили в ведомстве. Пока угрозы жизни и здоровью не выявлено. Пермяков просят соблюдать спокойствие. В 2021 году в ПГНИУ произошла трагедия. Тимур Бекмансуров пронес оружие. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он приговорен к пожизненному заключению.

Вечером 28 февраля территория Пермского госуниверситета оказалась оцеплена силовиками и сотрудниками Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Около 10 машин. Это Росгвардия в полном обмундировании, полиция, ДПС, скорая помощь», — рассказали они. В пресс-службе пермского минтербеза сообщили, что причиной стала бесхозная сумка. «28 февраля 2024 года на номера оперативных служб Пермского края поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в одном из корпусов ПГНИУ. Правоохранительными органами проводится проверка», — отметили в ведомстве. Пока угрозы жизни и здоровью не выявлено. Пермяков просят соблюдать спокойствие. В 2021 году в ПГНИУ произошла трагедия. Тимур Бекмансуров пронес оружие. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он приговорен к пожизненному заключению.