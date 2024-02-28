В Пермский госуниверситет экстренно приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь

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Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет
По предварительным данным, проверка проходит в пятом корпусе Фото:

Вечером 28 февраля территория Пермского госуниверситета оказалась оцеплена силовиками и сотрудниками Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Около 10 машин. Это Росгвардия в полном обмундировании, полиция, ДПС, скорая помощь», — рассказали они.

В пресс-службе пермского минтербеза сообщили, что причиной стала бесхозная сумка. «28 февраля 2024 года на номера оперативных служб Пермского края поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в одном из корпусов ПГНИУ. Правоохранительными органами проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Пока угрозы жизни и здоровью не выявлено. Пермяков просят соблюдать спокойствие. В 2021 году в ПГНИУ произошла трагедия. Тимур Бекмансуров пронес оружие. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он приговорен к пожизненному заключению.

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Вечером 28 февраля территория Пермского госуниверситета оказалась оцеплена силовиками и сотрудниками Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Около 10 машин. Это Росгвардия в полном обмундировании, полиция, ДПС, скорая помощь», — рассказали они. В пресс-службе пермского минтербеза сообщили, что причиной стала бесхозная сумка. «28 февраля 2024 года на номера оперативных служб Пермского края поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в одном из корпусов ПГНИУ. Правоохранительными органами проводится проверка», — отметили в ведомстве. Пока угрозы жизни и здоровью не выявлено. Пермяков просят соблюдать спокойствие. В 2021 году в ПГНИУ произошла трагедия. Тимур Бекмансуров пронес оружие. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он приговорен к пожизненному заключению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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