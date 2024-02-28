В Челябинской области закончилась вакцина от кори. По данным пресс-службы регионального минздрава, очередная партия препарата поступит в регион в марте.
«Из-за дефицита препарата в регионе пока готовы вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидемиологическим показаниям. Очередная партия от кори, краснухи и паротита поступит в регион в марте», — пишут «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы областного минздрава.
Издание отмечает, что Челябинская область не единичный регион, который испытывает нехватку препарата от кори. На нехватку вакцины жалуются жители еще минимум 15 регионов, в числе которых и Санкт-Петербург.
Осенью 2023 года в Челябинске произошла вспышка кори в ЖК «Парковый Премиум». При этом жители жаловались на бездействие медиков. Региональный минздрав заявлял, что перебои с федеральной поставкой дивакцины «корь-паротит» или тривакцины «корь-краснуха-паротит», которыми прививают детей по нацкалендарю, начались в области с ноября прошлого года.
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