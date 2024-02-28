28 февраля 2024

В Челябинской области закончилась вакцина от кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Поставки препарата от кори постоянно переносились на более поздние сроки Фото:

В Челябинской области закончилась вакцина от кори. По данным пресс-службы регионального минздрава, очередная партия препарата поступит в регион в марте.

«Из-за дефицита препарата в регионе пока готовы вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидемиологическим показаниям. Очередная партия от кори, краснухи и паротита поступит в регион в марте», — пишут «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы областного минздрава.

Издание отмечает, что Челябинская область не единичный регион, который испытывает нехватку препарата от кори. На нехватку вакцины жалуются жители еще минимум 15 регионов, в числе которых и Санкт-Петербург.

Осенью 2023 года в Челябинске произошла вспышка кори в ЖК «Парковый Премиум». При этом жители жаловались на бездействие медиков. Региональный минздрав заявлял, что перебои с федеральной поставкой дивакцины «корь-паротит» или тривакцины «корь-краснуха-паротит», которыми прививают детей по нацкалендарю, начались в области с ноября прошлого года.

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В Челябинской области закончилась вакцина от кори. По данным пресс-службы регионального минздрава, очередная партия препарата поступит в регион в марте. «Из-за дефицита препарата в регионе пока готовы вакцинировать только контактных жителей в очагах инфекции по эпидемиологическим показаниям. Очередная партия от кори, краснухи и паротита поступит в регион в марте», — пишут «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы областного минздрава. Издание отмечает, что Челябинская область не единичный регион, который испытывает нехватку препарата от кори. На нехватку вакцины жалуются жители еще минимум 15 регионов, в числе которых и Санкт-Петербург. Осенью 2023 года в Челябинске произошла вспышка кори в ЖК «Парковый Премиум». При этом жители жаловались на бездействие медиков. Региональный минздрав заявлял, что перебои с федеральной поставкой дивакцины «корь-паротит» или тривакцины «корь-краснуха-паротит», которыми прививают детей по нацкалендарю, начались в области с ноября прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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