28 февраля 2024

Пермская прокуратура закрыла дело на подростка, пинавшего сверстника на морозе

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела Фото:

Пермская прокуратура закрыла уголовное дело на подростка, который пинал своего сверстника и заставлял его бегать без одежды в 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в январе 2024 года.

«В прокуратуре Пермского края рассмотрено обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним. Зафиксировано, как подросток наносит удары ногами неустановленному несовершеннолетнему лицу. Прокурором Пермского района Пермского края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — указано в документе, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что проверку проводил и отдел МВД России «Пермский», во время которой не подтвердился факт жестокого обращения с несовершеннолетним. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав.

Сообщалось, что в Перми школьники пинали сверстника и заставляли его ходить раздетым по улице в мороз. Правоохранительные органы начинали проверку, а сам мальчик, который бегал раздетым, заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу.

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Пермская прокуратура закрыла уголовное дело на подростка, который пинал своего сверстника и заставлял его бегать без одежды в 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в январе 2024 года. «В прокуратуре Пермского края рассмотрено обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним. Зафиксировано, как подросток наносит удары ногами неустановленному несовершеннолетнему лицу. Прокурором Пермского района Пермского края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — указано в документе, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что проверку проводил и отдел МВД России «Пермский», во время которой не подтвердился факт жестокого обращения с несовершеннолетним. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав. Сообщалось, что в Перми школьники пинали сверстника и заставляли его ходить раздетым по улице в мороз. Правоохранительные органы начинали проверку, а сам мальчик, который бегал раздетым, заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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