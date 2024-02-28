Пермская прокуратура закрыла дело на подростка, пинавшего сверстника на морозе

29 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская прокуратура закрыла уголовное дело на подростка, который пинал своего сверстника и заставлял его бегать без одежды в 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в январе 2024 года. «В прокуратуре Пермского края рассмотрено обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним. Зафиксировано, как подросток наносит удары ногами неустановленному несовершеннолетнему лицу. Прокурором Пермского района Пермского края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — указано в документе, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что проверку проводил и отдел МВД России «Пермский», во время которой не подтвердился факт жестокого обращения с несовершеннолетним. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав. Сообщалось, что в Перми школьники пинали сверстника и заставляли его ходить раздетым по улице в мороз. Правоохранительные органы начинали проверку, а сам мальчик, который бегал раздетым, заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу.

Пермская прокуратура закрыла уголовное дело на подростка, который пинал своего сверстника и заставлял его бегать без одежды в 20-градусный мороз. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в январе 2024 года. «В прокуратуре Пермского края рассмотрено обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним. Зафиксировано, как подросток наносит удары ногами неустановленному несовершеннолетнему лицу. Прокурором Пермского района Пермского края отменено постановление о возбуждении уголовного дела», — указано в документе, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что проверку проводил и отдел МВД России «Пермский», во время которой не подтвердился факт жестокого обращения с несовершеннолетним. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав. Сообщалось, что в Перми школьники пинали сверстника и заставляли его ходить раздетым по улице в мороз. Правоохранительные органы начинали проверку, а сам мальчик, который бегал раздетым, заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу.