В Британии назвали причину паники Макрона

Меркурис: Макрон получает страшную информацию с Украины
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон спешно созвал пресс-конференцию после информацию об Украине, заявил Меркурис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон явно получает страшную информацию о тяжелом положении на Украине. Именно поэтому он неожиданно спешно созвал конференцию по ситуации этой стране. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Паника Макрона наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем», — сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Duran. По слова Меркуриса, поведение Макрона и его заявления об отправке помощи Украине показывает настроение брюссельских элит. По его словам, они отчетливо видят, как ситуация в конфликте быстро выходит из-под их контроля.

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Президент Франции Эммануэль Макрон явно получает страшную информацию о тяжелом положении на Украине. Именно поэтому он неожиданно спешно созвал конференцию по ситуации этой стране. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. «Паника Макрона наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем», — сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Duran. По слова Меркуриса, поведение Макрона и его заявления об отправке помощи Украине показывает настроение брюссельских элит. По его словам, они отчетливо видят, как ситуация в конфликте быстро выходит из-под их контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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