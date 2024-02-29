В Британии назвали причину паники Макрона

Меркурис: Макрон получает страшную информацию с Украины

Макрон спешно созвал пресс-конференцию после информацию об Украине, заявил Меркурис Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон явно получает страшную информацию о тяжелом положении на Украине. Именно поэтому он неожиданно спешно созвал конференцию по ситуации этой стране. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.