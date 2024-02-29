Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

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Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью с 28 на 29 февраля была пресечена попытка атаки ВСУ при помощи беспилотника на территорию Курской области. Террористический обстрел пресекли российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — передает ведомство. ВСУ попытались провести свою атаку в ночь на 29 февраля.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны отразили атаку двух ПВО Украины по Курской области. В Минобороны РФ назвали это очередной террористической атакой со стороны Киева.

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Ночью с 28 на 29 февраля была пресечена попытка атаки ВСУ при помощи беспилотника на территорию Курской области. Террористический обстрел пресекли российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — передает ведомство. ВСУ попытались провести свою атаку в ночь на 29 февраля. Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны отразили атаку двух ПВО Украины по Курской области. В Минобороны РФ назвали это очередной террористической атакой со стороны Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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