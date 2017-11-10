В Сургуте обсуждают фотографии детского садика «Брусничка», который, судя по снимкам, находится в аварийном состоянии. Горожане боятся, что здание обрушится на головы детей.
Фотографии анонимно в городском паблике опубликовал родитель одного из воспитанников «Бруснички». На снимках видны трещины на стенах, обвалившаяся в нескольких местах штукатурка, под которой видны доски — здание садика, судя по фотографиям, из дерева. «По распределению достался детский сад „Брусничка“, расположенный на улице Мостостроителей 2/2. В легком шоке от состояния здания. Напрашивается вопрос: если здание признано не аварийным, когда ждать капитального ремонта и будет ли он вообще до возможного обрушения крыши на головы детей и работников сада?» — задается вопросом автор фотографий.
В комментариях к снимкам родители даже предложили организовать сбор подписей за снос этого здания. «Я сама реву над этим садом, его под снос давно пора, это сарай! Туда нельзя водить детей!» — пишет Татьяна Налетова.
Детский сад «Брусничка» был построен в 1969 году и является одним из старейших в Сургуте дошкольным учреждением. Заведующая детсадом Ольга Никифорова отказалась комментировать состояние здания — любопытно, что руководство дошкольного учреждения находится в другом, более новом корпусе, расположенном на улице Пушкина. В департаменте образования на момент публикации также не удалось получить комментарий — директор Анна Томазова не ответила на звонки на сотовый телефон. В адрес руководства города направлен официальный запрос.