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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
14:36  10 ноября 2017 1

Жителей ХМАО испугал разрушающийся детский сад. «Туда нельзя водить детей!» ФОТО

Родители боятся заходить внутрь детского садикаФото: группа «КАЧЕЛИ /Сургут/», «ВКонтакте»

В Сургуте обсуждают фотографии детского садика «Брусничка», который, судя по снимкам, находится в аварийном состоянии. Горожане боятся, что здание обрушится на головы детей.

Фотографии анонимно в городском паблике опубликовал родитель одного из воспитанников «Бруснички». На снимках видны трещины на стенах, обвалившаяся в нескольких местах штукатурка, под которой видны доски — здание садика, судя по фотографиям, из дерева. «По распределению достался детский сад „Брусничка“, расположенный на улице Мостостроителей 2/2. В легком шоке от состояния здания. Напрашивается вопрос: если здание признано не аварийным, когда ждать капитального ремонта и будет ли он вообще до возможного обрушения крыши на головы детей и работников сада?» — задается вопросом автор фотографий.

В комментариях к снимкам родители даже предложили организовать сбор подписей за снос этого здания. «Я сама реву над этим садом, его под снос давно пора, это сарай! Туда нельзя водить детей!» — пишет Татьяна Налетова.

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Все стены детского садика в трещинах Фото: группа «КАЧЕЛИ /Сургут/», «ВКонтакте»

Детский сад «Брусничка» был построен в 1969 году и является одним из старейших в Сургуте дошкольным учреждением. Заведующая детсадом Ольга Никифорова отказалась комментировать состояние здания — любопытно, что руководство дошкольного учреждения находится в другом, более новом корпусе, расположенном на улице Пушкина. В департаменте образования на момент публикации также не удалось получить комментарий — директор Анна Томазова не ответила на звонки на сотовый телефон. В адрес руководства города направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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