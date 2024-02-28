Куйвашев и Якушев впервые за годы пропускают большую встречу «клуба олигархов»

Годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, неофициально именуется «клубом олигархов») впервые за несколько лет проходит без губернатора Евгения Куйвашева и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, передает корреспондент URA.RU. Причина в том, что Куйвашев и Якушев находятся в Москве — на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Вместо себя Куйвашев отправил замгубернатора Василия Козлова (курирует в правительстве блок международных связей и департаменты труда и строительного надзора), а Якушев — Бориса Кириллова. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин участвует в собрании по ВКС по той же причине.
Встреча проходит в новом университетском кампусе в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурге. Место выбрали неспроста, ведь главная тема собрания в этом году — подготовка и привлечение новых кадров. Именно эту проблему предприниматели-члены союза назвали основной по итогу 2023 года.
В прошлом году годовое собрание СОСПП проходило в доме культуры Нижнетагильского металлургического комбината (входит в ЕВРАЗ), бизнес-элиту туда вывозили на «Ласточках». Точно так же главной темой дискуссии был кадровый голод на предприятиях.
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