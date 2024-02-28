28 февраля 2024

В Екатеринбурге бесплатно раздают цветы тем, кто их давно не получал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
За полчаса горожане разобрали несколько объявлений с цветами Фото:

В Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления «Если вам давно не дарили цветы». Любой прохожий может забрать с собой цветок совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана — Si! и «Стейк-Хаус».

«Эта зима была слишком длинной и холодной. Мы все ждали весны, и наконец-то, она пришла. Мы решили поделиться радостью с горожанами и подарить им цветы просто так. Каждый может подойти и сорвать себе цветок с нашего лаконичного объявления. Надеемся, что они поднимут вам настроение», — рассказали в Si!

В заведениях говорят, что горожане активно реагируют на акцию. За 30 минут разобрали несколько объявлений с цветами.

В Свердловской области в феврале спрос на цветы увеличился в два раза, а цены — на 30-40%. Это связано с тем, что на февраль приходится День всех влюбленных и подготовка к 8 Марта.

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В Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления «Если вам давно не дарили цветы». Любой прохожий может забрать с собой цветок совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана — Si! и «Стейк-Хаус». «Эта зима была слишком длинной и холодной. Мы все ждали весны, и наконец-то, она пришла. Мы решили поделиться радостью с горожанами и подарить им цветы просто так. Каждый может подойти и сорвать себе цветок с нашего лаконичного объявления. Надеемся, что они поднимут вам настроение», — рассказали в Si! В заведениях говорят, что горожане активно реагируют на акцию. За 30 минут разобрали несколько объявлений с цветами. В Свердловской области в феврале спрос на цветы увеличился в два раза, а цены — на 30-40%. Это связано с тем, что на февраль приходится День всех влюбленных и подготовка к 8 Марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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