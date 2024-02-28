В Екатеринбурге бесплатно раздают цветы тем, кто их давно не получал. Видео

29 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

За полчаса горожане разобрали несколько объявлений с цветами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления «Если вам давно не дарили цветы». Любой прохожий может забрать с собой цветок совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана — Si! и «Стейк-Хаус». «Эта зима была слишком длинной и холодной. Мы все ждали весны, и наконец-то, она пришла. Мы решили поделиться радостью с горожанами и подарить им цветы просто так. Каждый может подойти и сорвать себе цветок с нашего лаконичного объявления. Надеемся, что они поднимут вам настроение», — рассказали в Si! В заведениях говорят, что горожане активно реагируют на акцию. За 30 минут разобрали несколько объявлений с цветами. В Свердловской области в феврале спрос на цветы увеличился в два раза, а цены — на 30-40%. Это связано с тем, что на февраль приходится День всех влюбленных и подготовка к 8 Марта.

В Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления «Если вам давно не дарили цветы». Любой прохожий может забрать с собой цветок совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана — Si! и «Стейк-Хаус». «Эта зима была слишком длинной и холодной. Мы все ждали весны, и наконец-то, она пришла. Мы решили поделиться радостью с горожанами и подарить им цветы просто так. Каждый может подойти и сорвать себе цветок с нашего лаконичного объявления. Надеемся, что они поднимут вам настроение», — рассказали в Si! В заведениях говорят, что горожане активно реагируют на акцию. За 30 минут разобрали несколько объявлений с цветами. В Свердловской области в феврале спрос на цветы увеличился в два раза, а цены — на 30-40%. Это связано с тем, что на февраль приходится День всех влюбленных и подготовка к 8 Марта.