28 февраля 2024

В Екатеринбурге школьник жестоко избил подростка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Драка якобы произошла в школе №61 (архивное фото) Фото:

В одной из екатеринбургских школ подросток избил ученика. Видео потасовки появилось в соцсетях.

Как пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», инцидент якобы произошел в школе №61. Однако когда именно это случилось, не сообщается. На кадрах видно, как парень наносит несколько ударов по голове другому учащемуся.

Директор учреждения сказала URA.RU, что такой драки у них не было. В департаменте образования Екатеринбурга тоже заявили, что такого происшествия не было.

URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №12 в установленном законом порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия», — пояснили в ведомстве. Также полицейские придут с проверкой в школу.

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В одной из екатеринбургских школ подросток избил ученика. Видео потасовки появилось в соцсетях. Как пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», инцидент якобы произошел в школе №61. Однако когда именно это случилось, не сообщается. На кадрах видно, как парень наносит несколько ударов по голове другому учащемуся. Директор учреждения сказала URA.RU, что такой драки у них не было. В департаменте образования Екатеринбурга тоже заявили, что такого происшествия не было. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №12 в установленном законом порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия», — пояснили в ведомстве. Также полицейские придут с проверкой в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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