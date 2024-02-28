В Екатеринбурге школьник жестоко избил подростка. Видео

29 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Драка якобы произошла в школе №61 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В одной из екатеринбургских школ подросток избил ученика. Видео потасовки появилось в соцсетях. Как пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», инцидент якобы произошел в школе №61. Однако когда именно это случилось, не сообщается. На кадрах видно, как парень наносит несколько ударов по голове другому учащемуся. Директор учреждения сказала URA.RU, что такой драки у них не было. В департаменте образования Екатеринбурга тоже заявили, что такого происшествия не было. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №12 в установленном законом порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия», — пояснили в ведомстве. Также полицейские придут с проверкой в школу.

В одной из екатеринбургских школ подросток избил ученика. Видео потасовки появилось в соцсетях. Как пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», инцидент якобы произошел в школе №61. Однако когда именно это случилось, не сообщается. На кадрах видно, как парень наносит несколько ударов по голове другому учащемуся. Директор учреждения сказала URA.RU, что такой драки у них не было. В департаменте образования Екатеринбурга тоже заявили, что такого происшествия не было. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции №12 в установленном законом порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия», — пояснили в ведомстве. Также полицейские придут с проверкой в школу.