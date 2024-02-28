28 февраля 2024

Полицейские нагрянут в школу Екатеринбурга после драки детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в поддержку СВО "Крымская весна". Курган, полиция
К проверке подключились и сотрудники ПДН (архивное фото) Фото:

В екатеринбургскую школу №61, где якобы произошла драка двух подростков, придут с проверкой полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12. Сотрудники ПДН организовали проверку», — пояснили в силовом ведомстве.

О том, что в 61-й школе была драка сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как парень несколько раз бьет ученика по голове. Однако информацию о потасовке URA.RU опровергли в администрации школы и департаменте образования Екатеринбурга.

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В екатеринбургскую школу №61, где якобы произошла драка двух подростков, придут с проверкой полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12. Сотрудники ПДН организовали проверку», — пояснили в силовом ведомстве. О том, что в 61-й школе была драка сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как парень несколько раз бьет ученика по голове. Однако информацию о потасовке URA.RU опровергли в администрации школы и департаменте образования Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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