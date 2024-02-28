Полицейские нагрянут в школу Екатеринбурга после драки детей

29 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

К проверке подключились и сотрудники ПДН (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургскую школу №61, где якобы произошла драка двух подростков, придут с проверкой полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12. Сотрудники ПДН организовали проверку», — пояснили в силовом ведомстве. О том, что в 61-й школе была драка сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как парень несколько раз бьет ученика по голове. Однако информацию о потасовке URA.RU опровергли в администрации школы и департаменте образования Екатеринбурга.

В екатеринбургскую школу №61, где якобы произошла драка двух подростков, придут с проверкой полицейские. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12. Сотрудники ПДН организовали проверку», — пояснили в силовом ведомстве. О том, что в 61-й школе была драка сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как парень несколько раз бьет ученика по голове. Однако информацию о потасовке URA.RU опровергли в администрации школы и департаменте образования Екатеринбурга.