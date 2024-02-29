В Конгрессе США восхитились тем, как Путин руководит Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
По словам Джексона, Путин руководит РФ лучше, чем Байден США Фото:

Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден. Представитель Конгресса добавил, что Штаты не могут позаботиться о своем народе, потому что тратят деньги на Израиль и Украину.

«[Я] не являюсь „пропутинским“, но мне больше нравится то, как Путин руководил Россией, чем-то, как Байден руководит США», — заявил Джексон. Его слова передает The Associated Press.

Республиканец добавил, что Штаты тратят деньги налогоплательщиков на Израиль и Украину и не могут позаботиться о своем народе. По его словам, в первую очередь стране нужно беспокоиться о своих жителях, а потом обо всем мире.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало шок в США. Это связано с тем, что глава РФ 25 минут рассказывал историю Руси и Украины. По словам Симоньян, многие американцы смотрели на Путина, как на инопланетянина. Она добавила, что для них необычен такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден. Представитель Конгресса добавил, что Штаты не могут позаботиться о своем народе, потому что тратят деньги на Израиль и Украину. «[Я] не являюсь „пропутинским“, но мне больше нравится то, как Путин руководил Россией, чем-то, как Байден руководит США», — заявил Джексон. Его слова передает The Associated Press. Республиканец добавил, что Штаты тратят деньги налогоплательщиков на Израиль и Украину и не могут позаботиться о своем народе. По его словам, в первую очередь стране нужно беспокоиться о своих жителях, а потом обо всем мире. Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало шок в США. Это связано с тем, что глава РФ 25 минут рассказывал историю Руси и Украины. По словам Симоньян, многие американцы смотрели на Путина, как на инопланетянина. Она добавила, что для них необычен такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...