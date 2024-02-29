В Конгрессе США восхитились тем, как Путин руководит Россией

29 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

По словам Джексона, Путин руководит РФ лучше, чем Байден США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден. Представитель Конгресса добавил, что Штаты не могут позаботиться о своем народе, потому что тратят деньги на Израиль и Украину. «[Я] не являюсь „пропутинским“, но мне больше нравится то, как Путин руководил Россией, чем-то, как Байден руководит США», — заявил Джексон. Его слова передает The Associated Press . Республиканец добавил, что Штаты тратят деньги налогоплательщиков на Израиль и Украину и не могут позаботиться о своем народе. По его словам, в первую очередь стране нужно беспокоиться о своих жителях, а потом обо всем мире. Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало шок в США. Это связано с тем, что глава РФ 25 минут рассказывал историю Руси и Украины. По словам Симоньян, многие американцы смотрели на Путина, как на инопланетянина. Она добавила, что для них необычен такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний.

Республиканцу из Гранбери, штат Техас, Джеффри Джексону понравилось то, как президент РФ Владимир Путин руководит страной, чем-то, как это делает глава США Джо Байден. Представитель Конгресса добавил, что Штаты не могут позаботиться о своем народе, потому что тратят деньги на Израиль и Украину. «[Я] не являюсь „пропутинским“, но мне больше нравится то, как Путин руководил Россией, чем-то, как Байден руководит США», — заявил Джексон. Его слова передает The Associated Press. Республиканец добавил, что Штаты тратят деньги налогоплательщиков на Израиль и Украину и не могут позаботиться о своем народе. По его словам, в первую очередь стране нужно беспокоиться о своих жителях, а потом обо всем мире. Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало шок в США. Это связано с тем, что глава РФ 25 минут рассказывал историю Руси и Украины. По словам Симоньян, многие американцы смотрели на Путина, как на инопланетянина. Она добавила, что для них необычен такой лидер, как Путин, с таким уровнем знаний.