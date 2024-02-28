В ХМАО простились с героем, погибшим в зоне СВО

В Нижневартовском районе ХМАО простились с погибшим на СВО бойцом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО прощаются с участником специальной военной операции из деревни Вата Нижневартовского района Евгением Мещеряковым, который погиб во время выполнения боевой задачи. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума муниципалитета выразили соболезнование родственникам бойца.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Мещерякова. В 2023 году он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел защищать суверенитет нашей страны в зону специальной военной операции, служил в должности механика-водителя БМП-3. 25 января 2024 года погиб при выполнении боевой задачи на линии Работино-Вербовое», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе Нижневартовского района.

Мещеряков родился и всю жизнь прожил в деревне Вата Нижневартовского района. Работал трактористом в совхозе «Покурский», затем — электриком в цехе ЖКХ и АО «ЮТЭК-Нижневартовский район». Участвовал в общественной жизни района: состоял в некоммерческой организации хуторское казачье общество «Вата». «Жители Нижневартовского района, деревни Вата запомнят Евгения Александровича как хорошего друга, надежного товарища, доброжелательного, трудолюбивого, открытого человека, который искренне любил свою Родину, деревню Вата, был внимателен к нуждам и заботам односельчан. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — передала слова соболезнования пресс-служба мэрии Нижневартовского района.

Ранее URA.RU писало, что житель села Корлики Нижневартовского района ХМАО Александр Кунин погиб в зоне спецоперации. Он ушел на СВО в сентябре 2023 года, а 22 января 2024 года погиб при исполнении воинского долга.