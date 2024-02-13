Житель ХМАО погиб при выполнении боевого долга в зоне спецоперации

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Боец из Нижневартовского района погиб при исполнении долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель села Корлики Нижневартовского района ХМАО Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума муниципалитета выразили соболезнование родным и близким бойца.

«В сентябре 2023 года Александр Кунин подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и ушел защищать суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции, 22 января 2024 года он погиб при исполнении воинского долга. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил, скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — передали слова соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте.

Кунин родился в 1970 году в селе Корлики Нижневартовского района, там же окончил школу. Получил профессию штурмана судов, позже отучился на экономиста в вузе. Он был активистом корликовского отделения общественной организации «Спасение Югры», воспитал четверых детей, был дедом четверых внуков. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты.

Ранее URA.RU писало, что в селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации. Власти сельского поселения выразили соболезнования близким погибших.

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Житель села Корлики Нижневартовского района ХМАО Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума муниципалитета выразили соболезнование родным и близким бойца. «В сентябре 2023 года Александр Кунин подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и ушел защищать суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции, 22 января 2024 года он погиб при исполнении воинского долга. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил, скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — передали слова соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте. Кунин родился в 1970 году в селе Корлики Нижневартовского района, там же окончил школу. Получил профессию штурмана судов, позже отучился на экономиста в вузе. Он был активистом корликовского отделения общественной организации «Спасение Югры», воспитал четверых детей, был дедом четверых внуков. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты. Ранее URA.RU писало, что в селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации. Власти сельского поселения выразили соболезнования близким погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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