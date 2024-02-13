Житель ХМАО погиб при выполнении боевого долга в зоне спецоперации

13 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Боец из Нижневартовского района погиб при исполнении долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель села Корлики Нижневартовского района ХМАО Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума муниципалитета выразили соболезнование родным и близким бойца. «В сентябре 2023 года Александр Кунин подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и ушел защищать суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции, 22 января 2024 года он погиб при исполнении воинского долга. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил, скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — передали слова соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте. Кунин родился в 1970 году в селе Корлики Нижневартовского района, там же окончил школу. Получил профессию штурмана судов, позже отучился на экономиста в вузе. Он был активистом корликовского отделения общественной организации «Спасение Югры», воспитал четверых детей, был дедом четверых внуков. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты. Ранее URA.RU писало, что в селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации. Власти сельского поселения выразили соболезнования близким погибших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель села Корлики Нижневартовского района ХМАО Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, администрация и дума муниципалитета выразили соболезнование родным и близким бойца. «В сентябре 2023 года Александр Кунин подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и ушел защищать суверенитет нашей страны в зоне специальной военной операции, 22 января 2024 года он погиб при исполнении воинского долга. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил, скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — передали слова соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте. Кунин родился в 1970 году в селе Корлики Нижневартовского района, там же окончил школу. Получил профессию штурмана судов, позже отучился на экономиста в вузе. Он был активистом корликовского отделения общественной организации «Спасение Югры», воспитал четверых детей, был дедом четверых внуков. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты. Ранее URA.RU писало, что в селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации. Власти сельского поселения выразили соболезнования близким погибших.