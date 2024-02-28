28 февраля 2024

Тюменки проголосовали против тюльпанов на 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, розы, букет, цветы, пионы
По мнению жительниц Тюмени, дарить лучше необычные и экзотические цветы Фото:

Самыми желанными цветами в качестве подарка на 8 Марта тюменки считают пионы, на втором месте оказались розы, на третьем — ромашки. Тюльпаны разделили четвертую строчку рейтинга вместе с гипсофилами. Опрос среди горожанок провел telegram-канал «Темы Тюмени».

«Пионы, розы и ландыши», — пишет Ольга Важенина в комментариях к опросу telegram-канала «Темы Тюмени». «Пионы, ромашки, лаванда, гипсофилы», — подтверждает комментатор Юлия.

Всего в опросе приняли участие более 50 человек. Среди традиционных роз и пионов тюменки также отметили георгины, лилии, гортензии и гвоздики. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени купить дешевые тюльпаны и что в честь праздника тюменкам готовы подарить стайлер стоимостью в 40 тысяч рублей.

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Самыми желанными цветами в качестве подарка на 8 Марта тюменки считают пионы, на втором месте оказались розы, на третьем — ромашки. Тюльпаны разделили четвертую строчку рейтинга вместе с гипсофилами. Опрос среди горожанок провел telegram-канал «Темы Тюмени». «Пионы, розы и ландыши», — пишет Ольга Важенина в комментариях к опросу telegram-канала «Темы Тюмени». «Пионы, ромашки, лаванда, гипсофилы», — подтверждает комментатор Юлия. Всего в опросе приняли участие более 50 человек. Среди традиционных роз и пионов тюменки также отметили георгины, лилии, гортензии и гвоздики. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени купить дешевые тюльпаны и что в честь праздника тюменкам готовы подарить стайлер стоимостью в 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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