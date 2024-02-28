Тюменки проголосовали против тюльпанов на 8 Марта

Самыми желанными цветами в качестве подарка на 8 Марта тюменки считают пионы, на втором месте оказались розы, на третьем — ромашки. Тюльпаны разделили четвертую строчку рейтинга вместе с гипсофилами. Опрос среди горожанок провел telegram-канал «Темы Тюмени».
«Пионы, розы и ландыши», — пишет Ольга Важенина в комментариях к опросу telegram-канала «Темы Тюмени». «Пионы, ромашки, лаванда, гипсофилы», — подтверждает комментатор Юлия.
Всего в опросе приняли участие более 50 человек. Среди традиционных роз и пионов тюменки также отметили георгины, лилии, гортензии и гвоздики. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени купить дешевые тюльпаны и что в честь праздника тюменкам готовы подарить стайлер стоимостью в 40 тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.