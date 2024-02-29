Сырский нашел виноватых в потере Авдеевки

Сырский: в потере Авдеевки виноваты некоторые командиры ВСУ

29 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

По словам Сырского, на некоторых участках фронта до сих пор складывается напряженная ситуация Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В потере Авдеевки и некоторых других направлений виноваты отдельные командиры украинской армии. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что на фронте сложилось напряженная ситуация. ВС РФ предпринимают попытки взять Бердичи, Красногоровку, Орловку и другие населенные пункты. «Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях», — передает The Telegraph слова Сырского. Он отметил, что на некоторых участках фронта складывается напряженная ситуация. Армия России пытается взять населенные пункты Орловка, Семеновка, Тоненько, Бердичи и Красногоровка. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США виноваты в том, что ВСУ сдали Авдеевку. Он также обеспокоен по поводу задержек в одобрении нового пакета военной помощи Киеву. По словам генсека альянса, это повлияло на ситуацию на фронте.

В потере Авдеевки и некоторых других направлений виноваты отдельные командиры украинской армии. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что на фронте сложилось напряженная ситуация. ВС РФ предпринимают попытки взять Бердичи, Красногоровку, Орловку и другие населенные пункты. «Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях», — передает The Telegraph слова Сырского. Он отметил, что на некоторых участках фронта складывается напряженная ситуация. Армия России пытается взять населенные пункты Орловка, Семеновка, Тоненько, Бердичи и Красногоровка. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США виноваты в том, что ВСУ сдали Авдеевку. Он также обеспокоен по поводу задержек в одобрении нового пакета военной помощи Киеву. По словам генсека альянса, это повлияло на ситуацию на фронте.