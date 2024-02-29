«Солевая Юля», которую Мизулина «вытравила» из РФ, попросила Путина отправить ее на СВО

Российская блогерша Юля Финесс попросила Путина отправить ее на СВО

29 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Юлия Максимовская попросилась участвовать в спецоперации, чтобы вернуться в Россию Фото: Юля Финесс/ht.me/finess111one новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогерша Юля Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить ее на спецоперацию. Об этом заявила сама треш-блогерша родом из Пензы, которая сейчас находится в Армении и не может, как она говорит, вернуться в Россию. «Мне 19 лет и я являюсь гражданкой РФ. Очень этим горжусь. Осенью 2023 года была вынуждена бежать из России из-за нападок со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулины. <…> Я хочу отправиться на фронт и отдавать долг родине2, — написала Юлия Максимовская в своем telegram-канале. Также она прикрепила несколько скриншотов. Согласно им, обращение Путину было зарегистрировано системой и оно появится в администрации президента в течение трех дней. До этого Екатирина Мизулина сообщила, что Юля Финесс пропагандировала в своих каналах наркотики, а также рекламировала наркомагазины. По этому поводу Лига обратилась в Генпрокуратуру и МВД. Сама Мизулина называет блогершу так — «Солевая Юля». В ноябре 2022 года Юля Финесс была задержана за то, что бегала по Москве с ножом и угрожала молодому человеку убийством. Суд состоялся в 2023 году. Блогерша призналась во всем и раскаялась. После этого она улетела из России. Однако в Армении ее не встретили тепло. Там ее побрили и облили марганцовкой активисты, которые были недовольны поведением Юли Финесс в Ереване и высказываниями об армянах. Также был задержан и ее друг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогерша Юля Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить ее на спецоперацию. Об этом заявила сама треш-блогерша родом из Пензы, которая сейчас находится в Армении и не может, как она говорит, вернуться в Россию. «Мне 19 лет и я являюсь гражданкой РФ. Очень этим горжусь. Осенью 2023 года была вынуждена бежать из России из-за нападок со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулины. <…> Я хочу отправиться на фронт и отдавать долг родине2, — написала Юлия Максимовская в своем telegram-канале. Также она прикрепила несколько скриншотов. Согласно им, обращение Путину было зарегистрировано системой и оно появится в администрации президента в течение трех дней. До этого Екатирина Мизулина сообщила, что Юля Финесс пропагандировала в своих каналах наркотики, а также рекламировала наркомагазины. По этому поводу Лига обратилась в Генпрокуратуру и МВД. Сама Мизулина называет блогершу так — «Солевая Юля». В ноябре 2022 года Юля Финесс была задержана за то, что бегала по Москве с ножом и угрожала молодому человеку убийством. Суд состоялся в 2023 году. Блогерша призналась во всем и раскаялась. После этого она улетела из России. Однако в Армении ее не встретили тепло. Там ее побрили и облили марганцовкой активисты, которые были недовольны поведением Юли Финесс в Ереване и высказываниями об армянах. Также был задержан и ее друг.