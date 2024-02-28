28 февраля 2024

В честь погибшего бойца СВО в курганском округе установили мемориальную доску. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски прошло в Макушинском округе (архивное фото)
Открытие мемориальной доски прошло в Макушинском округе (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории школы Макушинского муниципального округа Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. Данная информация размещена в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».

«В Макушинском муниципальном округе состоялась торжественная церемония открытия мемориальный доски Григорию Зубареву, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На территории школы собрались близкие родственники Григория, учащиеся, педагогический коллектив, односельчане, представители ветеранской организации и социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяна Новоселова, чтобы почтить память земляка», — указано в сообщении.

Ранее в Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. Павел Мяготин и Александр Ерохин, которым посвящены доски, в разные годы учились в этом центре.

Мемориальная доска посвящена погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву
Мемориальная доска посвящена погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву
Фото:
На мероприятие пришли родственники погибшего и другие жители села
На мероприятие пришли родственники погибшего и другие жители села
Фото:

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На территории школы Макушинского муниципального округа Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. Данная информация размещена в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». «В Макушинском муниципальном округе состоялась торжественная церемония открытия мемориальный доски Григорию Зубареву, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На территории школы собрались близкие родственники Григория, учащиеся, педагогический коллектив, односельчане, представители ветеранской организации и социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяна Новоселова, чтобы почтить память земляка», — указано в сообщении. Ранее в Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. Павел Мяготин и Александр Ерохин, которым посвящены доски, в разные годы учились в этом центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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