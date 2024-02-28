В честь погибшего бойца СВО в курганском округе установили мемориальную доску. Фото

29 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Открытие мемориальной доски прошло в Макушинском округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории школы Макушинского муниципального округа Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. Данная информация размещена в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». «В Макушинском муниципальном округе состоялась торжественная церемония открытия мемориальный доски Григорию Зубареву, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На территории школы собрались близкие родственники Григория, учащиеся, педагогический коллектив, односельчане, представители ветеранской организации и социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяна Новоселова, чтобы почтить память земляка», — указано в сообщении. Ранее в Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. Павел Мяготин и Александр Ерохин, которым посвящены доски, в разные годы учились в этом центре. Мемориальная доска посвящена погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву Фото: группа реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/club220936763?w=wall-220936763_701 На мероприятие пришли родственники погибшего и другие жители села Фото: группа реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/club220936763?w=wall-220936763_701

На территории школы Макушинского муниципального округа Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. Данная информация размещена в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». «В Макушинском муниципальном округе состоялась торжественная церемония открытия мемориальный доски Григорию Зубареву, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. На территории школы собрались близкие родственники Григория, учащиеся, педагогический коллектив, односельчане, представители ветеранской организации и социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ Татьяна Новоселова, чтобы почтить память земляка», — указано в сообщении. Ранее в Варгашинском образовательном центре Курганской области были установлены две мемориальные доски погибшим участникам спецоперации. Павел Мяготин и Александр Ерохин, которым посвящены доски, в разные годы учились в этом центре.