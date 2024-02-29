Самую дорогую квартиру в новом доме в Кургане продают в центре города

Самая дорогая квартира в новом доме стоит около 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самая дорогая квартира из новых многоквартирных домов Кургана стоит почти 15 млн рублей и располагается в центральном районе города. URA.RU подготовило подборку самых дорогих квартир в разных районах Кургана.

«Четырехкомнатная квартира, площадь — 173,7 квадратных метров, 8 этаж из 16. Цена: 14 990 000 рублей, 86 298 рублей за квадратный метр», — указано на сайте Avito в объявлении от застройщика о продаже жилья в новостройке на улице Коли Мяготина. Особенностями квартиры застройщик в объявлении назвал наличие второго санузла, гардероба в спальне, террасы с выходом на крышу, пентхаус и другие. По данным из объявления, собственнику квартира достанется с предчистовой отделкой.

В Заозерном районе самая дорогая новая квартира от застройщика обойдется в 12 425 000 рублей, по информации Avito. В ней три комнаты и площадь 177,5 квадратных метра. Она расположена в одном из таунхаусов жилого комплекса в 15 микрорайоне Заозерного района. Кроме развитой инфраструктуры рядом с ЖК продавец отметил, что в шаговой доступности находится Ледовый дворец имени Парышева и популерное место у курганцев для семейного досуга с детьми производственно-развлекательный комплекс «Сарriсе Lаnd», построенный в виде сказочного замка.

В Западном районе Кургана самая дорогая квартира продается в жилом комплексе на бульваре Солнечный за 10 011 670 рублей. Покупателю, по информации с сайта, предлагается квартира без отделки с тремя комнатами и площадью 127,3 квадратных метра на седьмом этаже из восьми. Особенностей квартиры застройщик, продающий ее, не изложил в описании.

Ранее URA.RU писало, что новые жилые дома в Кургане строят в основном в Центральном, Западном и Заозерном районах. Самые дешевые квартиры продают в последнем из них.

Самая дорогая квартира в Кургане продается с предчистовой отделкой Фото: сайт Avito

В четырехкомнатной квартире располагаются четыре спальни и кухня, совмещенная с гостиной Фото: сайт Avito

Жилье в пентхаусе предлагается двухуровневое Фото: сайт Avito

В Заозерном самая дорогая квартира продается в таунхаусе Фото: сайт Avito

Для строительства таунхауса использовались натуральные материалы Фото: сайт Avito