Звезда «Дома-2» из Екатеринбурга спал на вонючих матрасах ради 10 млн рублей. Видео

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков стал участником проекта «Выживалити»

29 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Степан Меньщиков заявил, что это был самый экстремальный «тренинг» в его жизни Фото предоставлено телеканалом «Пятница!» Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков (родом из Екатеринбурга) стал героем шоу «Выживалити». В нем звездам предстоит выживать в диких условиях, чтобы заполучить 10 млн рублей. Звезда шоубизнеса поделился, что во время съемок ему пришлось жить в ужасных условиях, пройти физические испытания и психологические ловушки ради финала. Впечатлениями Меньщиков поделился с URA.RU. «Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо. Это самый экстремальный „тренинг“ в моей жизни. Рядом находились люди, максимально подготовленные и заряженные на победу. Это все время держало в напряжении», — заявил экс-участник «Дома-2». Его слова передал телеканал «Пятница». В шоу также участвуют еще две свердловчанки. Это Дарья Новикова из Верхней Пышмы (участница телепроекта «Последний герой: Чемпионы против новичков») и Анна Горохова из Кировграда (победительница третьего сезона «Пацанок»). Всего в «Выживалити» участвует 14 звезд, которых будут доводить до предела, чтобы определить самого стойкого и вручить ему 10 млн рублей. Специально к премьере в Екатеринбурге провели квест с поиском 100 тысяч рублей в ящике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков (родом из Екатеринбурга) стал героем шоу «Выживалити». В нем звездам предстоит выживать в диких условиях, чтобы заполучить 10 млн рублей. Звезда шоубизнеса поделился, что во время съемок ему пришлось жить в ужасных условиях, пройти физические испытания и психологические ловушки ради финала. Впечатлениями Меньщиков поделился с URA.RU. «Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо. Это самый экстремальный „тренинг“ в моей жизни. Рядом находились люди, максимально подготовленные и заряженные на победу. Это все время держало в напряжении», — заявил экс-участник «Дома-2». Его слова передал телеканал «Пятница». В шоу также участвуют еще две свердловчанки. Это Дарья Новикова из Верхней Пышмы (участница телепроекта «Последний герой: Чемпионы против новичков») и Анна Горохова из Кировграда (победительница третьего сезона «Пацанок»). Всего в «Выживалити» участвует 14 звезд, которых будут доводить до предела, чтобы определить самого стойкого и вручить ему 10 млн рублей. Специально к премьере в Екатеринбурге провели квест с поиском 100 тысяч рублей в ящике.