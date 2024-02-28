28 февраля 2024

Тюменские фитнес-клубы подняли цены на абонементы

© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, фитнес, беговая дорожка, world class, фитнес клуб
В среднем услуги на спортивные тренировки подорожали на 15-20% Фото:

Тюменские фитнес-центры подняли цены на абонементы. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких городских клубах.

«Абонементы в наших центрах подорожали. Цены повысились еще в январе», — рассказали сотрудники студии балета и растяжки в Тюмени. В среднем, рост составил 15-20%, в рублях эта сумма равна 1 500 — 2 000.

Управляющий залом для тренировок другого тюменского клуба сообщил, что в их заведении цены также выросли. Подорожание началось уже с нового года и традиционно увеличится к середине весны, когда наступит сезон подготовки в лету и отпускам.

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Тюменские фитнес-центры подняли цены на абонементы. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких городских клубах. «Абонементы в наших центрах подорожали. Цены повысились еще в январе», — рассказали сотрудники студии балета и растяжки в Тюмени. В среднем, рост составил 15-20%, в рублях эта сумма равна 1 500 — 2 000. Управляющий залом для тренировок другого тюменского клуба сообщил, что в их заведении цены также выросли. Подорожание началось уже с нового года и традиционно увеличится к середине весны, когда наступит сезон подготовки в лету и отпускам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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