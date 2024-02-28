Тюменские фитнес-клубы подняли цены на абонементы

В среднем услуги на спортивные тренировки подорожали на 15-20%
Тюменские фитнес-центры подняли цены на абонементы. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких городских клубах.
«Абонементы в наших центрах подорожали. Цены повысились еще в январе», — рассказали сотрудники студии балета и растяжки в Тюмени. В среднем, рост составил 15-20%, в рублях эта сумма равна 1 500 — 2 000.
Управляющий залом для тренировок другого тюменского клуба сообщил, что в их заведении цены также выросли. Подорожание началось уже с нового года и традиционно увеличится к середине весны, когда наступит сезон подготовки в лету и отпускам.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.