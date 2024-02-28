Спикер думы Тюмени оптимизировала работу депутатов на заседаниях

Депутатам тюменской гордумы станет легче работать на заседаниях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатам городской думы Тюмени стало проще работать на заседаниях. Спикер Светлана Иванова распорядилась, чтобы в зале заседаний установили новую программную систему электронного голосования. Об этом URA.RU стало от корреспондента, присутствующего на заседании.

«Теперь в мониторе можно увидеть все необходимые документы, интерфейс стал более понятным и современным. Экран также стал больше. Депутаты оценили нововведение», — передает корреспондент агентства.

Для того, чтобы испытать новинку, Иванова собрала всех депутатов за 30 минут до заседания. На репетиции выяснилось, что теперь депутаты не смогут включить микрофон по собственному желанию. Для этого им нужно будет оставить заявку в системе, которую будет принимать сотрудник аппарата думы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудников аппарата гордумы Тюмени заставят заниматься волонтерством. В ближайшее время обяжут плести маскировочные сети для бойцов СВО.