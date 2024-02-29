Политика Выборы Песков: послание Путина Федеральному собранию станет его предвыборной программой Песков подтвердил, что в послании парламенту будут предвыборные тезисы Путина 29 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отметил, что в послании будут озвучены планы на несколько лет вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучит еще и свои предвыборные тезисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также, как отметил Песков, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучит еще и свои предвыборные тезисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также, как отметил Песков, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям