Песков: послание Путина Федеральному собранию станет его предвыборной программой

Песков подтвердил, что в послании парламенту будут предвыборные тезисы Путина
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что в послании будут озвучены планы на несколько лет вперед Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучит еще и свои предвыборные тезисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также, как отметил Песков, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

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В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучит еще и свои предвыборные тезисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также, как отметил Песков, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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