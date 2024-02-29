Песков: послание Путина Федеральному собранию станет его предвыборной программой

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучит еще и свои предвыборные тезисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Также, как отметил Песков, в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
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