21 февраля 2024

Компании ХМАО подняли с нового года зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели ХМАО стали повышать зарплаты сотрудников Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали повышать зарплаты сотрудников с нового года. В январе по региону новым работникам компании готовы были платить в среднем почти 64 тысячи рублей.

«В январе медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 63 615 рублей за месяц», — следует из данных открытой статистики Head Hunter. В конце прошлого года средняя зарплата в регионе, по данным сервиса, составляла около 59,5 тысяч рублей.

Вместе с этим зарплатные ожидания югорчан тоже выросли. В среднем кандидаты из ХМАО просили за свою работу в январе 70 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года планка оказалась на уровне около 62 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Среди них оказались сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса, а также младший Java-разработчик.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали повышать зарплаты сотрудников с нового года. В январе по региону новым работникам компании готовы были платить в среднем почти 64 тысячи рублей. «В январе медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 63 615 рублей за месяц», — следует из данных открытой статистики Head Hunter. В конце прошлого года средняя зарплата в регионе, по данным сервиса, составляла около 59,5 тысяч рублей. Вместе с этим зарплатные ожидания югорчан тоже выросли. В среднем кандидаты из ХМАО просили за свою работу в январе 70 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года планка оказалась на уровне около 62 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Среди них оказались сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса, а также младший Java-разработчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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