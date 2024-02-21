Компании ХМАО подняли с нового года зарплаты сотрудникам

22 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Работодатели ХМАО стали повышать зарплаты сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали повышать зарплаты сотрудников с нового года. В январе по региону новым работникам компании готовы были платить в среднем почти 64 тысячи рублей. «В январе медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 63 615 рублей за месяц», — следует из данных открытой статистики Head Hunter. В конце прошлого года средняя зарплата в регионе, по данным сервиса, составляла около 59,5 тысяч рублей. Вместе с этим зарплатные ожидания югорчан тоже выросли. В среднем кандидаты из ХМАО просили за свою работу в январе 70 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года планка оказалась на уровне около 62 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Среди них оказались сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса, а также младший Java-разработчик.

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали повышать зарплаты сотрудников с нового года. В январе по региону новым работникам компании готовы были платить в среднем почти 64 тысячи рублей. «В январе медианная предлагаемая зарплата по ХМАО составила 63 615 рублей за месяц», — следует из данных открытой статистики Head Hunter. В конце прошлого года средняя зарплата в регионе, по данным сервиса, составляла около 59,5 тысяч рублей. Вместе с этим зарплатные ожидания югорчан тоже выросли. В среднем кандидаты из ХМАО просили за свою работу в январе 70 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года планка оказалась на уровне около 62 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях ХМАО с самой жесткой конкуренцией. Среди них оказались сотрудники техподдержки и пункта выдачи маркетплейса, а также младший Java-разработчик.