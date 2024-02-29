В Свердловской области резко подорожали овощи

Почти все овощи подорожали за неделю в Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области более чем на три процента с 19 февраля поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови. Также, по данным «Свердловскстата» за 26 февраля удорожание более двух процентов коснулось свеклы и картофеля.

«Стоимость килограмма капусты поднялась на 3,8% с 19 февраля и теперь составляет 38,59 рублей. Средняя цена за килограмм моркови увеличилась на 3,05% — до 48,29 рублей», — следует из еженедельной статистики.

Также на 2,89% подорожал килограмм свеклы и на 2,22% картофель — до 42,49 и 24,71 рублей соответственно. Томаты за неделю выросли в цене на 1,33% — до 276,60 рублей, а цена за килограмм лука выросла на 1,19% — до 33,14 рублей.



Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. По данным «Свердловскстата» за 19 февраля средняя стоимость килограмма составила 41,30 рубль.