В Свердловской области резко подорожали овощи

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Почти все овощи подорожали за неделю в Свердловской области
Почти все овощи подорожали за неделю в Свердловской области Фото:

В Свердловской области более чем на три процента с 19 февраля поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови. Также, по данным «Свердловскстата» за 26 февраля удорожание более двух процентов коснулось свеклы и картофеля.

«Стоимость килограмма капусты поднялась на 3,8% с 19 февраля и теперь составляет 38,59 рублей. Средняя цена за килограмм моркови увеличилась на 3,05% — до 48,29 рублей», — следует из еженедельной статистики.

Также на 2,89% подорожал килограмм свеклы и на 2,22% картофель — до 42,49 и 24,71 рублей соответственно. Томаты за неделю выросли в цене на 1,33% — до 276,60 рублей, а цена за килограмм лука выросла на 1,19% — до 33,14 рублей.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. По данным «Свердловскстата» за 19 февраля средняя стоимость килограмма составила 41,30 рубль.

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В Свердловской области более чем на три процента с 19 февраля поднялась средняя цена за килограмм капусты и моркови. Также, по данным «Свердловскстата» за 26 февраля удорожание более двух процентов коснулось свеклы и картофеля. «Стоимость килограмма капусты поднялась на 3,8% с 19 февраля и теперь составляет 38,59 рублей. Средняя цена за килограмм моркови увеличилась на 3,05% — до 48,29 рублей», — следует из еженедельной статистики. Также на 2,89% подорожал килограмм свеклы и на 2,22% картофель — до 42,49 и 24,71 рублей соответственно. Томаты за неделю выросли в цене на 1,33% — до 276,60 рублей, а цена за килограмм лука выросла на 1,19% — до 33,14 рублей. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области на 8% взлетела стоимость свеклы. По данным «Свердловскстата» за 19 февраля средняя стоимость килограмма составила 41,30 рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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