21 февраля 2024

В Свердловской области подешевели яйца почти на 2%, но взлетела цена на свеклу

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость яиц в Свердловской области продолжает снижаться Фото:

В Свердловской области продолжает падать цена на яйца. Так, по свежим данным Свердловскстата, стоимость за неделю снизилась на 1,5%.

«Цена на яйца снизилась со 120,30 рублей (12 февраля) до 118,52 рублей за десяток (19 февраля)», — следует из аналитики Свердловскстата. Сильнее всего за прошедшую неделю повысилась цена на килограмм свеклы (+8%). Как следует из данных Свердловскстата, цена поднялась с 38,25 рублей до 41,30 рубля.

Также заметно подорожали свежие огурцы (+2%). Стоимость за килограмм свежих огурцов увеличилась со 275,40 рублей (12 февраля) до 280,75 рублей (19 февраля).

Впервые стоимость яиц взлетела в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков рассказал, что дефицит яиц в магазинах связан с тем, что половина нашего объема продукции уходит в другие регионы. О сильном удорожании овощей в Свердловской области URA.RU сообщало в декабре 2023 года. Тогда эксперты зафиксировали рост на 25,78%.

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В Свердловской области продолжает падать цена на яйца. Так, по свежим данным Свердловскстата, стоимость за неделю снизилась на 1,5%. «Цена на яйца снизилась со 120,30 рублей (12 февраля) до 118,52 рублей за десяток (19 февраля)», — следует из аналитики Свердловскстата. Сильнее всего за прошедшую неделю повысилась цена на килограмм свеклы (+8%). Как следует из данных Свердловскстата, цена поднялась с 38,25 рублей до 41,30 рубля. Также заметно подорожали свежие огурцы (+2%). Стоимость за килограмм свежих огурцов увеличилась со 275,40 рублей (12 февраля) до 280,75 рублей (19 февраля). Впервые стоимость яиц взлетела в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков рассказал, что дефицит яиц в магазинах связан с тем, что половина нашего объема продукции уходит в другие регионы. О сильном удорожании овощей в Свердловской области URA.RU сообщало в декабре 2023 года. Тогда эксперты зафиксировали рост на 25,78%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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