Пермский цирк доверили воронежцу

Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин

29 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

У Пермского цирка появился новый директор Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин. Он также является директором Воронежского цирка. «Директор — Блохин Сергей Александрович», — указано на сайтах двух учреждений. Сам Блохин на своей странице «ВКонтакте» начал публиковать новости из Перми с 25 февраля. Как рассказывало URA.RU, в октябре 2023 года Пермский цирк с приставкой «и.о.» возглавила бухгалтер учреждения Анна Грибова. До этого цирком руководила Ксения Россихина, которая ушла в декретный отпуск.

Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин. Он также является директором Воронежского цирка. «Директор — Блохин Сергей Александрович», — указано на сайтах двух учреждений. Сам Блохин на своей странице «ВКонтакте» начал публиковать новости из Перми с 25 февраля. Как рассказывало URA.RU, в октябре 2023 года Пермский цирк с приставкой «и.о.» возглавила бухгалтер учреждения Анна Грибова. До этого цирком руководила Ксения Россихина, которая ушла в декретный отпуск.