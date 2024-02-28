28 февраля 2024

Пермский цирк доверили воронежцу

Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
У Пермского цирка появился новый директор Фото:

Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин. Он также является директором Воронежского цирка.

«Директор — Блохин Сергей Александрович», — указано на сайтах двух учреждений. Сам Блохин на своей странице «ВКонтакте» начал публиковать новости из Перми с 25 февраля.

Как рассказывало URA.RU, в октябре 2023 года Пермский цирк с приставкой «и.о.» возглавила бухгалтер учреждения Анна Грибова. До этого цирком руководила Ксения Россихина, которая ушла в декретный отпуск.

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Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин. Он также является директором Воронежского цирка. «Директор — Блохин Сергей Александрович», — указано на сайтах двух учреждений. Сам Блохин на своей странице «ВКонтакте» начал публиковать новости из Перми с 25 февраля. Как рассказывало URA.RU, в октябре 2023 года Пермский цирк с приставкой «и.о.» возглавила бухгалтер учреждения Анна Грибова. До этого цирком руководила Ксения Россихина, которая ушла в декретный отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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