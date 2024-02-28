Пермский цирк доверили воронежцу

У Пермского цирка появился новый директор
Пермский государственный цирк возглавил Сергей Блохин. Он также является директором Воронежского цирка.
«Директор — Блохин Сергей Александрович», — указано на сайтах двух учреждений. Сам Блохин на своей странице «ВКонтакте» начал публиковать новости из Перми с 25 февраля.
Как рассказывало URA.RU, в октябре 2023 года Пермский цирк с приставкой «и.о.» возглавила бухгалтер учреждения Анна Грибова. До этого цирком руководила Ксения Россихина, которая ушла в декретный отпуск.
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