08 ноября 2023

В Перми сменилось руководство цирка

Бухгалтер Анна Грибова стала новым руководителем Пермского цирка
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
Новый руководитель Пермского цирка приступила к своим обязанностям в октябре Фото:

Бухгалтер Пермского цирка Анна Грибова получила назначение на должность исполняющей обязанности директора. Смена руководства произошла в октябре, пояснили в учреждении.

«Новым исполняющим обязанности директора цирка в Перми назначена Анна Грибова. Прежний руководитель находится в декретном отпуске», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей организации.

До этого цирк возглавляла Ксения Россихина. Назначение состоялось осенью прошлого года. Ранее Россихина работала заместителем генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния».

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Бухгалтер Пермского цирка Анна Грибова получила назначение на должность исполняющей обязанности директора. Смена руководства произошла в октябре, пояснили в учреждении. «Новым исполняющим обязанности директора цирка в Перми назначена Анна Грибова. Прежний руководитель находится в декретном отпуске», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей организации. До этого цирк возглавляла Ксения Россихина. Назначение состоялось осенью прошлого года. Ранее Россихина работала заместителем генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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