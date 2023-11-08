В Перми сменилось руководство цирка

Бухгалтер Анна Грибова стала новым руководителем Пермского цирка

09 ноября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Новый руководитель Пермского цирка приступила к своим обязанностям в октябре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бухгалтер Пермского цирка Анна Грибова получила назначение на должность исполняющей обязанности директора. Смена руководства произошла в октябре, пояснили в учреждении. «Новым исполняющим обязанности директора цирка в Перми назначена Анна Грибова. Прежний руководитель находится в декретном отпуске», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей организации. До этого цирк возглавляла Ксения Россихина. Назначение состоялось осенью прошлого года. Ранее Россихина работала заместителем генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния».

Бухгалтер Пермского цирка Анна Грибова получила назначение на должность исполняющей обязанности директора. Смена руководства произошла в октябре, пояснили в учреждении. «Новым исполняющим обязанности директора цирка в Перми назначена Анна Грибова. Прежний руководитель находится в декретном отпуске», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей организации. До этого цирк возглавляла Ксения Россихина. Назначение состоялось осенью прошлого года. Ранее Россихина работала заместителем генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния».