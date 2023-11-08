В Перми сменилось руководство цирка

Новый руководитель Пермского цирка приступила к своим обязанностям в октябре
Бухгалтер Пермского цирка Анна Грибова получила назначение на должность исполняющей обязанности директора. Смена руководства произошла в октябре, пояснили в учреждении.
«Новым исполняющим обязанности директора цирка в Перми назначена Анна Грибова. Прежний руководитель находится в декретном отпуске», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей организации.
До этого цирк возглавляла Ксения Россихина. Назначение состоялось осенью прошлого года. Ранее Россихина работала заместителем генерального директора Пермского дома народного творчества «Губерния».
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