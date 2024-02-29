В Верховной Раде сообщили о начале расследования против украинских генералов

На Украине началось расследование по некоторым генералам страны. При этом ВСУ ждут изменения в составе. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«В ВСУ начнутся снова изменения. <…> По некоторым генералам началось расследование», — заявил Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что будет происходить смена командующих и генералов ВСУ.
Ранее Гончаренко* предрек серию увольнений в штабах ВСУ после отставки главкома Валерия Залужного. Он отметил, что вместе с экс-главкомом будут уволены и его заместители. Позже президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудачного контрнаступления обновил генштаб своей армии и назначил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
* Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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