В Верховной Раде сообщили о начале расследования против украинских генералов

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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
По словам Гончаренко*, в ВСУ начнутся изменения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине началось расследование по некоторым генералам страны. При этом ВСУ ждут изменения в составе. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«В ВСУ начнутся снова изменения. <…> По некоторым генералам началось расследование», — заявил Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что будет происходить смена командующих и генералов ВСУ.

Ранее Гончаренко* предрек серию увольнений в штабах ВСУ после отставки главкома Валерия Залужного. Он отметил, что вместе с экс-главкомом будут уволены и его заместители. Позже президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудачного контрнаступления обновил генштаб своей армии и назначил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

* Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

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На Украине началось расследование по некоторым генералам страны. При этом ВСУ ждут изменения в составе. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «В ВСУ начнутся снова изменения. <…> По некоторым генералам началось расследование», — заявил Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что будет происходить смена командующих и генералов ВСУ. Ранее Гончаренко* предрек серию увольнений в штабах ВСУ после отставки главкома Валерия Залужного. Он отметил, что вместе с экс-главкомом будут уволены и его заместители. Позже президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудачного контрнаступления обновил генштаб своей армии и назначил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. * Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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