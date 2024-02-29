Путин призвал продлить материнский капитал до 2030 года

Размер материнского капитала в РФ регулярно индексируется, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин призвал продлить действие материнского капитала до 2030 года. Об этом он заявил в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Программа материнского капитала действует у нас на начало 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что размер материнского капитала регулярно индексируется.
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