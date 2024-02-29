Общество Путин призвал продлить материнский капитал до 2030 года 29 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Размер материнского капитала в РФ регулярно индексируется, заявил Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин призвал продлить действие материнского капитала до 2030 года. Об этом он заявил в ходе обращения к Федеральному собранию. «Программа материнского капитала действует у нас на начало 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что размер материнского капитала регулярно индексируется. Президент РФ Владимир Путин призвал продлить действие материнского капитала до 2030 года. Об этом он заявил в ходе обращения к Федеральному собранию. «Программа материнского капитала действует у нас на начало 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что размер материнского капитала регулярно индексируется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям