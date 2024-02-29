В России снизилась популярность употребления алкоголя, заявил Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. О об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи». Такой статистикой он поделился во время своего послания к Федеральному собранию.
«Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный, хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — заявил Путин. Он добавил, что это определенно сказывается на здоровье россиян.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.