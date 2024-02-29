Путин: россияне стали меньше пить. Видео

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
В России снизилась популярность употребления алкоголя, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. О об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи». Такой статистикой он поделился во время своего послания к Федеральному собранию.

«Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный, хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — заявил Путин. Он добавил, что это определенно сказывается на здоровье россиян.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. О об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи». Такой статистикой он поделился во время своего послания к Федеральному собранию. «Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный, хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — заявил Путин. Он добавил, что это определенно сказывается на здоровье россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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