Общество Путин: россияне стали меньше пить. Видео 29 февраля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + В России снизилась популярность употребления алкоголя, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. О об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи». Такой статистикой он поделился во время своего послания к Федеральному собранию. «Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный, хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — заявил Путин. Он добавил, что это определенно сказывается на здоровье россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. О об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи». Такой статистикой он поделился во время своего послания к Федеральному собранию. «Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный, хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя», — заявил Путин. Он добавил, что это определенно сказывается на здоровье россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям