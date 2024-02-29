Рубль укрепился на фоне послания Путина Федеральному собранию

Доллар начал падать на Мосбирже после начала послания Владимира Путина
Курс рубля умеренно укрепляется 29 февраля, следует из данных торгов. Это происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
По данным Московской биржи на 11:58 по мск, курс американской валюты к рублю снизился до 90,84 рубля. Уже после начала послания Путина курс доллара составлял 90,63 рубля.
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