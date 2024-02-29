Рубль укрепился на фоне послания Путина Федеральному собранию

29 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Доллар начал падать на Мосбирже после начала послания Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курс рубля умеренно укрепляется 29 февраля, следует из данных торгов. Это происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По данным Московской биржи на 11:58 по мск, курс американской валюты к рублю снизился до 90,84 рубля. Уже после начала послания Путина курс доллара составлял 90,63 рубля.

Курс рубля умеренно укрепляется 29 февраля, следует из данных торгов. Это происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По данным Московской биржи на 11:58 по мск, курс американской валюты к рублю снизился до 90,84 рубля. Уже после начала послания Путина курс доллара составлял 90,63 рубля.