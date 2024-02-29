Рубль укрепился на фоне послания Путина Федеральному собранию

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Доллар начал падать на Мосбирже после начала послания Владимира Путина
Доллар начал падать на Мосбирже после начала послания Владимира Путина Фото:

Курс рубля умеренно укрепляется 29 февраля, следует из данных торгов. Это происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По данным Московской биржи на 11:58 по мск, курс американской валюты к рублю снизился до 90,84 рубля. Уже после начала послания Путина курс доллара составлял 90,63 рубля.

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Курс рубля умеренно укрепляется 29 февраля, следует из данных торгов. Это происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По данным Московской биржи на 11:58 по мск, курс американской валюты к рублю снизился до 90,84 рубля. Уже после начала послания Путина курс доллара составлял 90,63 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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