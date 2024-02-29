В России запустят новый инструмент для сбережений граждан

В России будет введен новый инструмент для сбережений граждан. Благодаря этому инструменту, россияне получат возможность размещения своих сбережений на срок более трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Граждане смогут размещать свои сбережения на срок более трех лет. Он будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать повышенные проценты», — заявил Путин. Трансляцию выступления президент ведет телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что выплаты по данному инструменту будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем при обычных вкладах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.