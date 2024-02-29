В России запустят новый инструмент для сбережений граждан

29 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Россия смогут размещать сбережения на срок более трех лет, заявил Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России будет введен новый инструмент для сбережений граждан. Благодаря этому инструменту, россияне получат возможность размещения своих сбережений на срок более трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Граждане смогут размещать свои сбережения на срок более трех лет. Он будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать повышенные проценты», — заявил Путин. Трансляцию выступления президент ведет телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что выплаты по данному инструменту будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем при обычных вкладах.

В России будет введен новый инструмент для сбережений граждан. Благодаря этому инструменту, россияне получат возможность размещения своих сбережений на срок более трех лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Граждане смогут размещать свои сбережения на срок более трех лет. Он будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать повышенные проценты», — заявил Путин. Трансляцию выступления президент ведет телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что выплаты по данному инструменту будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем при обычных вкладах.