Путин: бизнес РФ не должен выводить средства за рубеж. Видео

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Россия должна обеспечить защиту бизнеса, заявил Владимир Путин
Россия должна обеспечить защиту бизнеса, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Российскому бизнесу лучше вкладывать средства в страну и ее регионы, поскольку в ней самая надежная защита активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан.

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Российскому бизнесу лучше вкладывать средства в страну и ее регионы, поскольку в ней самая надежная защита активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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