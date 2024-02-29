Россия должна обеспечить защиту бизнеса, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Российскому бизнесу лучше вкладывать средства в страну и ее регионы, поскольку в ней самая надежная защита активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан.
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