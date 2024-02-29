Экономика Бизнес Путин: бизнес РФ не должен выводить средства за рубеж. Видео 29 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + Россия должна обеспечить защиту бизнеса, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Российскому бизнесу лучше вкладывать средства в страну и ее регионы, поскольку в ней самая надежная защита активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан. Российскому бизнесу лучше вкладывать средства в страну и ее регионы, поскольку в ней самая надежная защита активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия должна обеспечить защиту инвестиций и прав предпринимателей в интересах государства, бизнеса и граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям