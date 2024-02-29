Нелегальные мигранты бегут из Тюменской области из-за давления силовиков

Мигранты устали от повышенного внимания со стороны тюменских силовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На фоне давления со стороны силовых структур нелегальные мигранты начали массово уезжать из Тюменской области в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Мигранты начали бежать из Тюменской области в Екатеринбург из-за повышенного внимания со стороны местных силовиков. В регионе значительно увеличилось количество рейдов по иностранцам. Силовики постоянно проверяют рынки, стройки и дачные поселки, где обычно снимают дома выходцы из стран ближнего зарубежья. В Екатеринбурге нелегалам значительно проще прятаться от полиции. Поэтому едут, в основном, туда», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что из Тюмени в Екатеринбург также начали уезжать мигранты, которые находятся в РФ на законных основаниях. «В Екатеринбурге не меньше работы для мигрантов, чем в Тюмени, а зарплаты в некоторых случаях выше. Иностранцы, имеющие разрешительные документы на руках, без проблем могут там трудоустроиться. Поэтому легальные мигранты также активно перебираются в соседний регион», — добавил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Свои требования они объясняют тем, что в местных магазинах выросли цены на продукты.